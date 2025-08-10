Рейтинг@Mail.ru
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
23:14 10.08.2025 (обновлено: 23:36 10.08.2025)
https://ria.ru/20250810/ataka-2034480909.html
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2025
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:14:00+03:00
2025-08-10T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
украина
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. &lt;...&gt; К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести", — написал он. Пострадавших госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь. Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. За вечер системы ПВО сбили 11 беспилотников над Тульской областью. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
украина
тульская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тула, украина, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тула, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Миляев, Тульская область
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Туле два человека погибли, 3 ранены

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в медиабанк
Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале.
"ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. <...> К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести", — написал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
Пострадавших госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь.
Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. За вечер системы ПВО сбили 11 беспилотников над Тульской областью.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеТулаУкраинаВооруженные силы УкраиныДмитрий МиляевТульская область
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала