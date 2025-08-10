https://ria.ru/20250810/ataka-2034480909.html

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

В Туле при атаке беспилотника погибли два человека

При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. <...> К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести", — написал он. Пострадавших госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь. Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. За вечер системы ПВО сбили 11 беспилотников над Тульской областью. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.

