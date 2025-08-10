https://ria.ru/20250810/ataka-2034480909.html
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека - РИА Новости, 10.08.2025
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T23:14:00+03:00
2025-08-10T23:14:00+03:00
2025-08-10T23:36:00+03:00
специальная военная операция на украине
тула
украина
вооруженные силы украины
дмитрий миляев
тульская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_0:317:3077:2047_1920x0_80_0_0_0de9a8e30fc3c763631b9edc85e50240.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Тульской области погибли два человека, сообщил губернатор Дмитрий Миляев в своем Telegram-канале."ВСУ продолжают атаковать Тульскую область. <...> К сожалению, не обошлось без жертв. В результате воздушного налета на одном из гражданских предприятий Тулы два человека погибли. Трое получили ранения различной степени тяжести", — написал он. Пострадавших госпитализировали. Им оказали медицинскую помощь. Украинские боевики практически ежедневно совершают налеты и атакуют с помощью БПЛА объекты в приграничных и центральных регионах России. За вечер системы ПВО сбили 11 беспилотников над Тульской областью. В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также беспилотниками исключительно по военным объектам и предприятиям ВПК противника.
https://ria.ru/20250806/voyna-2033551014.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
тула
украина
тульская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0a/02/1578126443_58:0:2787:2047_1920x0_80_0_0_97ad95ba17a303d5251642b4c109a601.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тула, украина, вооруженные силы украины, дмитрий миляев, тульская область
Специальная военная операция на Украине, Тула, Украина, Вооруженные силы Украины, Дмитрий Миляев, Тульская область
В Туле при атаке беспилотника погибли два человека
При атаке БПЛА на гражданское предприятие в Туле два человека погибли, 3 ранены