Водитель автомобиля получил легкое ранение при атаке дрона под Белгородом - РИА Новости, 10.08.2025
Специальная военная операция на Украине
 
21:07 10.08.2025 (обновлено: 21:12 10.08.2025)
Водитель автомобиля получил легкое ранение при атаке дрона под Белгородом
Водитель автомобиля получил легкое ранение при атаке дрона под Белгородом
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.&quot;В районе села Никольское Белгородского района движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал водитель. Мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался&quot;, - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство повреждено.
БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В районе села Никольское Белгородского района движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал водитель. Мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что транспортное средство повреждено.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Все ради третьей мировой: в программе — взрывы, теракты и катастрофы
6 августа, 08:00
 
