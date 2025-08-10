https://ria.ru/20250810/ataka-2034472213.html

Водитель автомобиля получил легкое ранение при атаке дрона под Белгородом

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Мужчина получил закрытую черепно-мозговую травму в результате удара украинского дрона по движущемуся автомобилю в Белгородском районе, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В районе села Никольское Белгородского района движущийся легковой автомобиль атакован FPV-дроном ВСУ. Пострадал водитель. Мужчине с закрытой черепно-мозговой травмой бригада скорой оказала медицинскую помощь на месте, от предложенной госпитализации он отказался", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор уточнил, что транспортное средство повреждено.

Наталья Макарова

