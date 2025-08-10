https://ria.ru/20250810/ataka-2034461359.html

В белгородском поселке Уразово при атаке украинских дронов поврежден храм

2025-08-10T19:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

белгородская область

грайворон

карабаново

вячеслав гладков

БЕЛГОРОД, 10 авг - РИА Новости. Более девяти украинских дронов атаковали поселок Уразово Белгородской области, повреждены храм, коммерческий и социальный объекты, дома и автомобили, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков. "Посёлок Уразово Валуйского округа снова подвергся атакам дронов. Один из них сдетонировал о дорожное полотно, вследствие чего вновь было посечено остекление храма иконы Божией Матери Знамение. Второй FPV-дрон атаковал коммерческий объект — в здании повреждены окна и фасад. Осколками посечён припаркованный автомобиль. Три беспилотника сдетонировали во дворе трёх домовладений — выбиты окна, повреждены заборы и хозпостройка. Шестой дрон нанёс удар по социальному объекту — пробита кровля здания. Седьмой БПЛА ударил по МКД — повреждены крыша и окно в одной из квартир. В результате атак ещё нескольких дронов загорелись автомобиль и кровля рядом стоящего складского здания", - написал Гладков в Telegram-канале. Он добавил, что город Грайворон подвергся атаке двух дронов, в селе Головчино Грайворонского округа от детонации дрона машина уничтожена огнём. В селе Дорогощь дрон сдетонировал на территории предприятия, в селе Ивановская Лисица беспилотник ударил по зданию социального объекта, от детонации дрона в селе Мокрая Орловка сгорел частный дом, уточнил губернатор. Село Муром Шебекинского округа подверглось обстрелу. По информации главы области, в Валуйском округе хутор Леоновка и село Карабаново были атакованы дронами. "В посёлке Красная Яруга беспилотник сдетонировал на парковке предприятия — у трёх транспортных средств выбиты стёкла, повреждены колёса и кузова. В посёлке Задорожный Краснояружского района от удара дрона повреждён инфраструктурный объект связи. В селе Тишанка Волоконовского района в результате обстрела повреждена одна единица спецтехники", - заявил губернатор. Он отметил, что, по предварительной информации, обошлось без пострадавших.

