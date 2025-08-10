https://ria.ru/20250810/arbuz-2034420449.html
Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз
Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз - РИА Новости, 10.08.2025
Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Арбуз лучше всего покупать в августе, но самые спелые ягоды продаются ближе к сентябрю, по звуку он должен напоминать барабан: чем ярче и резонанснее звук - тем слаще арбуз, рассказал РИА Новости бренд-шеф ресторанов "Ерш" Алексей Разбоев. "Очень важно выбирать арбуз в сезон, то есть тогда, когда в России он естественным образом спеет от яркого солнца. Такой арбуз реже не содержит нежелательные вещества и, соответственно, более безопасен для организма человека. У нас традиционно сезон арбуза начинается в начале августа, а самая активная пора урожая приходится на сентябрь. Тогда на прилавках продается спелый арбуз. В октябре ягода чаще уже переспевшая", - указал Разбоев. Он добавил, что лучше отдать предпочтение арбузам из Краснодарского края, Ростовской области или Астраханской области - "там лучше климат и меньше риска превышения нитратов". При выборе арбуза важно обратить внимание на размер и вес: как правило крупный арбуз вкуснее, спелее и сочнее. "Впрочем, и арбузы небольшого размера бывают достаточно спелыми, но в большом варианте шансы купить хорошую ягоду выше. При равных габаритах спелый арбуз гораздо тяжелее за счёт высокого содержания воды. Не покупайте треснувшие или мятые арбузы - там быстрее размножаются микроорганизмы", - подчеркнул бренд-шеф. "Говорят, что арбуз следует выбирать по звуку: постучал по ягоде и все понятно. В этом есть своя правда, если знать какой звук свидетельствует о зрелости плода. Чем ярче и резонанснее звук - тем слаще арбуз, он должен напоминать барабан", - отметил Разбоев. Он уточнил, что желтое пятно на арбузе - также хороший признак спелой ягоды. "Так называемое земляное пятно свидетельствует о том, что арбуз долгое время пролежал на земле и доспел. Также яркие и четкие полоски говорят о спелости ягоды. Стебелёк должен быть сухой и коричневый. Сочный и травянисто-зелёный означает, что плод срезали слишком рано", - пояснил собеседник агентства. "Если у вас есть сомнения, попросите продавца провести тест. Кстати, можно купить лакмусовый тестер для самостоятельных проверок. Самый простой вариант - разрезать ягоду при вас. При разрезе мякоть должна быть ярко-алой, с мелкими белёсыми прожилками. Слишком бледная или волокнистая - указывает на недозрелость", - сказал он. Разбоев сообщил, что у продавца также можно запросить документы. "Выбирайте плоды на развес у проверенных продавцов или фермеров. В крупных супермаркетах с сертификатами риск купить некачественную продукцию ниже. Избегайте стихийных лотков с арбузами без документов, особенно у дороги", - заключил он.
Бренд-шеф рассказал, как выбрать вкусный и спелый арбуз
Разбоев: арбуз лучше покупать в августе, а по звуку он должен напоминать барабан
