Василий Анохин принял участие в литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе
Василий Анохин. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Губернатор Смоленской области Василий Анохин принял участие в Божественной литургии в Свято-Успенском кафедральном соборе в честь праздника Смоленской иконы Божией Матери "Одигитрия".
Как сообщил в своем телеграм-канале Анохин, к литургии также присоединились митрополит Белгородский и Старооскольский Иоанн, митрополит Донецкий и Мариупольский Владимир, сотни жителей Смоленской области, архипастыри, духовенство, участники крестного хода из Витебска и паломники из различных регионов России и Белоруссии. Службу возглавил экзарх всея Беларуси митрополит Минский и Заславский Вениамин.
"Смоленская икона, написанная святым апостолом Лукой, на протяжении веков служила источником надежды и веры для многих. Она была Путеводительницей русского воинства перед Куликовской битвой и Бородинским сражением, стала истинной опорой нашей армии в Отечественной войне 1812 года. И сегодня мы обращаемся к ней с молитвами о защите Родины, о сохранении жизни и здоровья наших защитников, о помощи путешествующим, о мире на родной земле", — написал Анохин.
И добавил, что в этом году православный мир отмечает 100-летие блаженной кончины святителя Тихона, Патриарха Московского.
"Смоленщина удостоилась особой чести — по благословению Святейшего Патриарха Кирилла в регион принесен ковчег с мощами великого угодника Божия. Вместе со всеми православными людьми отдали дань глубокого уважения прижизненному подвигу святого, который жил по простому, но важному завету — это добро и любовь к людям, а также к своей Отчизне", — отметил Анохин.