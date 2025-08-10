https://ria.ru/20250810/aeroport-2034453826.html

В аэропорту Ухты сняли временные ограничения

В аэропорту Ухты сняли временные ограничения

Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты в аэропорту Ухты, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.Временные ограничения были введены в 15.55 мск, они действовали почти два часа."Аэропорт Ухта. Сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения вводили для обеспечения безопасности полетов", - написал Кореняко в своем Telegram-канале.

