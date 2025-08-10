Рейтинг@Mail.ru
10:45 10.08.2025 (обновлено: 11:35 10.08.2025)
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Геленджика. После снятия сегодня утром временных ограничений (были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов) принял первый рейс", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко. Представитель авиагавани добавил, что первый рейс выполнила авиакомпания S7, самолет приземлился в Геленджике в 10.34 мск.
артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, геленджик
Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines, Геленджик
Вход в здание аэропорта Геленджика
Вход в здание аэропорта Геленджика. Архивное фото
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
"Аэропорт Геленджика. После снятия сегодня утром временных ограничений (были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов) принял первый рейс", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко.
Представитель авиагавани добавил, что первый рейс выполнила авиакомпания S7, самолет приземлился в Геленджике в 10.34 мск.
Стюардесса в бизнес-классе самолета Аэрофлота
Аэрофлот ввел гастрономические сеты на рейсах из Сочи, Минвод и Геленджика
6 августа, 17:37
Артем Кореняко
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
S7 Airlines
Геленджик
 
 
