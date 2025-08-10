https://ria.ru/20250810/aeroport-2034417906.html

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений

Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025

МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Геленджика. После снятия сегодня утром временных ограничений (были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов) принял первый рейс", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко. Представитель авиагавани добавил, что первый рейс выполнила авиакомпания S7, самолет приземлился в Геленджике в 10.34 мск.

