https://ria.ru/20250810/aeroport-2034417906.html
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений - РИА Новости, 10.08.2025
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T10:45:00+03:00
2025-08-10T10:45:00+03:00
2025-08-10T11:35:00+03:00
артем кореняко
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
s7 airlines
геленджик
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:3042:1711_1920x0_80_0_0_d9487f9e4153e2a0880d3000dcf3da62.jpg
МОСКВА, 10 авг - РИА Новости. Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений утром воскресенья, сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко. "Аэропорт Геленджика. После снятия сегодня утром временных ограничений (были введены 8 августа для обеспечения безопасности полетов) принял первый рейс", - говорится в сообщении в Telegram-канале Кореняко. Представитель авиагавани добавил, что первый рейс выполнила авиакомпания S7, самолет приземлился в Геленджике в 10.34 мск.
https://ria.ru/20250806/aeroflot-2033776933.html
геленджик
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/12/2029946758_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5bc4b10ad7e3464fa0351b6098dfa690.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
артем кореняко, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), s7 airlines, геленджик
Артем Кореняко, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), S7 Airlines, Геленджик
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия ограничений
Аэропорт Геленджика принял первый рейс после снятия временных ограничений