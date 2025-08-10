Рейтинг@Mail.ru
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 10.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
03:23 10.08.2025
https://ria.ru/20250810/aeroport-2034387845.html
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда - РИА Новости, 10.08.2025
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда
Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в Калининграде, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в... РИА Новости, 10.08.2025
2025-08-10T03:23:00+03:00
2025-08-10T03:23:00+03:00
происшествия
калининград
северо-западная транспортная прокуратура
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132624_0:211:3072:1939_1920x0_80_0_0_53b8a14d610888ca1cdbb40e04cc1d13.jpg
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в Калининграде, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса", — говорится в публикации.По данным ведомства, речь идет как о вылетах, так и о прибытиях 9 августа.Подчеркивается, что ситуацию контролирует Калининградская транспортная прокуратура, а сама воздушная гавань работает штатно.
https://ria.ru/20250807/samolet-2033913030.html
калининград
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/05/1863132624_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_eca4981e62e5110776e2b6981fcca4ac.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, калининград, северо-западная транспортная прокуратура
Происшествия, Калининград, Северо-Западная транспортная прокуратура
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда

Прокуратура сообщила о 22 задержанных рейсах в аэропорту Калининграда

© РИА Новости / Михаил Голенков | Перейти в медиабанкЗдание международного аэропорта Храброво
Здание международного аэропорта Храброво - РИА Новости, 1920, 10.08.2025
© РИА Новости / Михаил Голенков
Перейти в медиабанк
Здание международного аэропорта Храброво . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в Калининграде, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале.
"В аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса", — говорится в публикации.
По данным ведомства, речь идет как о вылетах, так и о прибытиях 9 августа.
Подчеркивается, что ситуацию контролирует Калининградская транспортная прокуратура, а сама воздушная гавань работает штатно.
Аэропорт Храброво в Калининграде - РИА Новости, 1920, 07.08.2025
Самолет, вылетевший из Калининграда в Москву, вернулся в Храброво
7 августа, 13:31
 
ПроисшествияКалининградСеверо-Западная транспортная прокуратура
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала