Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда
Прокуратура сообщила о задержанных рейсах в аэропорту Калининграда
происшествия
калининград
северо-западная транспортная прокуратура
МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию с задержками и отменами рейсов в Калининграде, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура в Telegram-канале."В аэропорту Храброво задержаны 22 и отменены 3 рейса", — говорится в публикации.По данным ведомства, речь идет как о вылетах, так и о прибытиях 9 августа.Подчеркивается, что ситуацию контролирует Калининградская транспортная прокуратура, а сама воздушная гавань работает штатно.
