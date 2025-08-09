https://ria.ru/20250809/zemletryasenie-2034377857.html
У северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 09.08.2025
цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Цунами и землетрясения на Камчатке и в Сахалинской области
Землетрясение магнитудой 6,1 произошло у северных Курил в Тихом океане