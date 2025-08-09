https://ria.ru/20250809/zemletryasenie-2034377857.html

У северных Курил произошло землетрясение

У северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2025

У северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T23:52:00+03:00

2025-08-09T23:52:00+03:00

2025-08-09T23:52:00+03:00

северо-курильск

тихий океан

парамушир

елена семенова

цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 6,1 зарегистрировали в ночь на воскресенье у северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясение магнитудой 6,1 произошло в Тихом океане в ночь на 10 августа. Эпицентр находился в 284 километрах восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине в 31 километр", - рассказала агентству сейсмолог. По данным собеседницы агентства, подземный толчок силой до четырех баллов могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

https://ria.ru/20250809/kamchatka-2034272921.html

северо-курильск

тихий океан

парамушир

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, цунами и землетрясения на камчатке и в сахалинской области