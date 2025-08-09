https://ria.ru/20250809/zemletryasenie-2034276773.html

У Северных Курил произошло землетрясение

У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2025

У Северных Курил произошло землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане 9 августа в 9.53 (1.53 мск). Эпицентр располагался в 127 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 22 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.

