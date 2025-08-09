https://ria.ru/20250809/zemletryasenie-2034276773.html
У Северных Курил произошло землетрясение
У Северных Курил произошло землетрясение - РИА Новости, 09.08.2025
У Северных Курил произошло землетрясение
Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T04:14:00+03:00
2025-08-09T04:14:00+03:00
2025-08-09T04:14:00+03:00
происшествия
северо-курильск
тихий океан
парамушир
елена семенова
землетрясение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_77:0:3718:2048_1920x0_80_0_0_65ae89c88cdea0054e2da053cfe9e9c7.jpg
ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 авг - РИА Новости. Землетрясение магнитудой 5,0 зарегистрировано утром в субботу вблизи северных Курил, сообщила РИА Новости начальник сейсмостанции "Южно-Сахалинск" Елена Семенова. "Землетрясения магнитудой 5,0 произошло в Тихом океане 9 августа в 9.53 (1.53 мск). Эпицентр располагался в 127 километрах юго-восточнее города Северо-Курильск на острове Парамушир, очаг - на глубине 22 километров", - рассказала собеседница агентства. По информации сейсмолога, подземный толчок силой 3-4 балла могли ощутить в Северо-Курильске. Тревога цунами не объявлялась.
https://ria.ru/20250807/vulkan-2033935055.html
https://ria.ru/20250804/kamchatka-2033327462.html
северо-курильск
тихий океан
парамушир
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/0c/0a/1588542481_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_4f76363c754e5d33b84f13e42acff129.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, северо-курильск, тихий океан, парамушир, елена семенова, землетрясение
Происшествия, Северо-Курильск, Тихий океан, Парамушир, Елена Семенова, Землетрясение
У Северных Курил произошло землетрясение
У Северных Курил в Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,0