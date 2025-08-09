В России начнут проверять репродуктивное здоровье детей

https://ria.ru/20250809/zdoroave-2034270803.html
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В России с 1 сентября начнут проводить детям с шести лет профилактические медосмотры для оценки репродуктивного здоровья, сообщила РИА Новости член комитета Госдумы по охране здоровья, кандидат медицинских наук Вероника Власова.Ранее такие процедуры проводились с 14 лет."В России с 1 сентября будут осуществляться обязательные профилактические осмотры для оценки репродуктивного здоровья детей с шестилетнего возраста, что является важным и обоснованным шагом в направлении укрепления здоровья подрастающего поколения", — сказала Власова.При этом с 13-летнего возраста такие осмотры станут ежегодными. По словам парламентария, сейчас складывается тревожная тенденция, согласно которой все больше подростков имеют нарушения репродуктивной функции, а причины носят комплексный характер: от неблагоприятной экологии и неправильного питания до чрезмерных психоэмоциональных нагрузок."Именно поэтому раннее выявление возможных отклонений — это не только вопрос здоровья, но и стратегическая задача государства, направленная на демографическую устойчивость страны. В ряде случаев начальные проявления нарушений — как врожденных, так и приобретенных — могут быть выявлены уже в дошкольном возрасте. Однако при позднем выявлении — в 14 лет и позже зачастую упускается драгоценное время, когда профилактические или лечебные меры могли бы быть наиболее эффективными", — отметила она.Власова уточнила, что речь идет не о вмешательстве, а о выстраивании грамотной системы профилактики, направленной на раннюю диагностику, своевременное наблюдение и сохранение репродуктивного потенциала будущих поколений. Депутат добавила, что это важнейшая составляющая демографической и социальной политики государства.
