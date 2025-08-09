https://ria.ru/20250809/zavod-2034346854.html
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 09.08.2025
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России", сообщили в компании. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России", сообщили в компании. "Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех посетил Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Искандар. Он побывал на предприятии в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан", - рассказали в холдинге. Гостю представили линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие Ансаты в полицейском и санитарном исполнениях. Делегации также показали работу основных цехов предприятия. На агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В монтажно-сборочном цехе им продемонстрировали заключительный этап производства – окончательную сборку вертолетов. "Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA)… Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией и визит Его Величества на наше предприятие – это знаковое событие", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.
