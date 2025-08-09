Рейтинг@Mail.ru
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:16 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/zavod-2034346854.html
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод - РИА Новости, 09.08.2025
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод
Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России", сообщили в компании. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T17:16:00+03:00
2025-08-09T17:16:00+03:00
малайзия
николай колесов
вертолеты россии
казанский вертолетный завод
ростех
ми-38
ми-8мтв-1
ми-17
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033728270_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_a892fedc87460ac54bdd04735fdea0c5.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России", сообщили в компании. "Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех посетил Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Искандар. Он побывал на предприятии в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан", - рассказали в холдинге. Гостю представили линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие Ансаты в полицейском и санитарном исполнениях. Делегации также показали работу основных цехов предприятия. На агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В монтажно-сборочном цехе им продемонстрировали заключительный этап производства – окончательную сборку вертолетов. "Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA)… Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией и визит Его Величества на наше предприятие – это знаковое событие", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.
https://ria.ru/20250806/rossiya-2033813618.html
малайзия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033728270_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_04513b610c115205b260b32e2cdcbb51.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
малайзия, николай колесов, вертолеты россии, казанский вертолетный завод, ростех, ми-38, ми-8мтв-1, ми-17, в мире
Малайзия, Николай Колесов, Вертолеты России, Казанский вертолетный завод, Ростех, Ми-38, Ми-8МТВ-1, Ми-17, В мире
Король Малайзии посетил Казанский вертолетный завод

Король Малайзии Ибрагим посетил Казанский завод холдинга "Вертолеты России"

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкКороль Малайзии Султан Ибрагим
Король Малайзии Султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Король Малайзии Султан Ибрагим. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим посетил Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России", сообщили в компании.
"Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" Госкорпорации Ростех посетил Верховный правитель Малайзии Султан Ибрагим Искандар. Он побывал на предприятии в рамках рабочей поездки в Республику Татарстан", - рассказали в холдинге.
Гостю представили линейку вертолетов казанского предприятия: Ми-38 с салоном повышенной комфортности, Ми-8МТВ-1 в транспортном варианте и в премиум-модификации, а также легкие Ансаты в полицейском и санитарном исполнениях.
Делегации также показали работу основных цехов предприятия. На агрегатно-сборочном производстве гости увидели процесс изготовления фюзеляжей вертолетов. В монтажно-сборочном цехе им продемонстрировали заключительный этап производства – окончательную сборку вертолетов.
"Вертолеты семейства Ми-17 уже порядка 30 лет активно эксплуатируются в Малайзии. Сегодня они составляют основу вертолетного парка департамента пожарно-спасательной службы страны (BOMBA)… Для нас важно развитие сотрудничества с Малайзией и визит Его Величества на наше предприятие – это знаковое событие", — отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.
Владимир Путин и султан Ибрагим - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
Связи России и Малайзии достигли небывалого уровня, считает эксперт
6 августа, 21:49
 
МалайзияНиколай КолесовВертолеты РоссииКазанский вертолетный заводРостехМи-38Ми-8МТВ-1Ми-17В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала