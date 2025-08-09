Рейтинг@Mail.ru
Защита Гуцул обжаловала решение суда об аресте
10:38 09.08.2025 (обновлено: 12:06 09.08.2025)
Защита Гуцул обжаловала решение суда об аресте
Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала решение об аресте из-за отсутствия необходимых процедур, сообщила адвокат Наталья Байрам.
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала решение об аресте из-за отсутствия необходимых процедур, сообщила адвокат Наталья Байрам."Подана срочная жалоба в Апелляционную палату. Защита считает, что взятие под стражу Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Судья, ссылаясь на нормы, предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером", — заявила Байрам. Адвокат подчеркнула, что такого судебного акта не было издано. Главное требование защиты — немедленное освобождение главы Гагаузии.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала решение об аресте из-за отсутствия необходимых процедур, сообщила адвокат Наталья Байрам.

Во вторник районный суд в молдавской столице приговорил ее к семи годам лишения свободы. Прокуратура также потребовала взыскать с Гуцул 2,4 миллиона долларов. Следствие считает, что эту сумму ей якобы перевели в рамках дела о финансировании партии "Шор". Сама Гуцул назвала решение суда приговором всей демократической системе Молдавии и попыткой запугать жителей Гагаузии.

"Подана срочная жалоба в Апелляционную палату. Защита считает, что взятие под стражу Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Судья, ссылаясь на нормы, предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером", — заявила Байрам.
Адвокат подчеркнула, что такого судебного акта не было издано. Главное требование защиты — немедленное освобождение главы Гагаузии.
Преследование Евгении Гуцул

Главу Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.
Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.
Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.

Отношения Кишинева и Гагаузии обострились в 2023 году, после победы Евгении Гуцул на выборах главы автономии. Она представляла партию "Шор", которую власти страны объявили антиконституционной, возбудив уголовные дела против ее лидеров. Президент Майя Санду так и не подписала указ о включении башкана Гагаузии в состав правительства. Гуцул выступает за укрепление дружественных отношений с Россией и критикует политику конфронтации с Москвой, которую проводит Молдавия.

В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.
