Защита Гуцул обжаловала решение суда об аресте

КИШИНЕВ, 9 авг — РИА Новости. Защита главы Гагаузии Евгении Гуцул обжаловала решение об аресте из-за отсутствия необходимых процедур, сообщила адвокат Наталья Байрам."Подана срочная жалоба в Апелляционную палату. Защита считает, что взятие под стражу Гуцул на основании приговора, который не имеет законной силы, является незаконным действием. Судья, ссылаясь на нормы, предусматривающие арест, должна была издать отдельное заключение вместе с судебным ордером", — заявила Байрам. Адвокат подчеркнула, что такого судебного акта не было издано. Главное требование защиты — немедленное освобождение главы Гагаузии.Преследование Евгении ГуцулГлаву Гагаузии арестовали 25 марта. По версии обвинения, с 2019 по 2022 год она якобы получала из России крупные суммы для финансирования избирательной кампании партии "Шор" на выборах в автономии в 2023-м.Башкан должна была находиться под стражей до 14 апреля, но суд изменил меру пресечения на домашний арест на 30 суток. Затем его не раз продлевали.Защита на протяжении всего процесса настаивала на непричастности Гуцул к финансовым нарушениям и называла дело политически мотивированным в преддверии парламентских выборов, назначенных на 28 сентября.В последние годы молдавские власти усилили давление на оппозицию: против политиков возбуждают уголовные дела, их задерживают в аэропорту за посещение России. Чтобы не допускать оппозиционных кандидатов до выборов, правящая партия пытается расширить полномочия спецслужб под предлогом "борьбы с избирательной коррупцией". Молдавская православная церковь также подвергается притеснениям.

