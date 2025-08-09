https://ria.ru/20250809/vzryv-2034335083.html
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке - РИА Новости, 09.08.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
В больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент. "По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии. Выполняется эвакуация тяжелых пострадавших в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
