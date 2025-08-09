Рейтинг@Mail.ru
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
15:23 09.08.2025 (обновлено: 16:40 09.08.2025)
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке - РИА Новости, 09.08.2025
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
В больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент. "По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии. Выполняется эвакуация тяжелых пострадавших в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
происшествия, стерлитамак, россия, уфа, алексей кузнецов, башкирская содовая компания, республика башкортостан
Минздрав рассказал о состоянии пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницах находится 31 пострадавший в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 14 из них в тяжелом состоянии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент.
"По оперативным данным, в больницах находится 31 пострадавший, 14 из них в тяжелом состоянии. Выполняется эвакуация тяжелых пострадавших в медучреждения Уфы и университетскую клинику Башкирского государственного медицинского университета, в том числе с использованием санитарных вертолетов. Медицинская помощь пострадавшим оказывается в полном объеме", - рассказал Кузнецов.
На заводе в Башкирии рассказали, из-за чего прогремел взрыв
ПроисшествияСтерлитамакРоссияУфаАлексей КузнецовБашкирская содовая компанияРеспублика Башкортостан
 
 
