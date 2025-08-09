https://ria.ru/20250809/vzryv-2034313437.html
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали более тридцати человек, сообщило управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:44:00+03:00
происшествия
стерлитамак
башкирская содовая компания
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
следственный комитет россии (ск рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_793160a14928f2859c5b71a432efd9f9.jpg
УФА, 9 авг — РИА Новости. При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали более тридцати человек, сообщило управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале."На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", — говорится в релизе.Об инциденте стало известно утром в субботу, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет.По данным МЧС, в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
стерлитамак
происшествия, стерлитамак, башкирская содовая компания, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), следственный комитет россии (ск рф)
