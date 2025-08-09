Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
11:44 09.08.2025 (обновлено: 12:03 09.08.2025)
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали более тридцати человек, сообщило управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
УФА, 9 авг — РИА Новости. При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали более тридцати человек, сообщило управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале."На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", — говорится в релизе.Об инциденте стало известно утром в субботу, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании".Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет.По данным МЧС, в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек

© Фото : СУ СК России по Республике БашкортостанОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : СУ СК России по Республике Башкортостан
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
УФА, 9 авг — РИА Новости. При взрыве на заводе в Стерлитамаке пострадали более тридцати человек, сообщило управление Следственного комитета по Башкирии в Telegram-канале.
"На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", — говорится в релизе.
© Фото : Госкомитет РБ по ЧСОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Об инциденте стало известно утром в субботу, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании".
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет.
© Фото : Госкомитет РБ по ЧСОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : Госкомитет РБ по ЧС
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
По данным МЧС, в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.
Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.

"Башкирская содовая компания" — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды.

