При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек

2025-08-09T11:38:00+03:00

УФА, 9 авг – РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале."На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.

