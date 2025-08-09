https://ria.ru/20250809/vzryv-2034312902.html
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
УФА, 9 авг – РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале."На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
