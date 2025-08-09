Рейтинг@Mail.ru
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
11:38 09.08.2025 (обновлено: 11:45 09.08.2025)
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
При взрыве на заводе в Башкирии пострадали 36 человек
Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика башкортостан
стерлитамак
башкирская содовая компания
УФА, 9 авг – РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале."На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
республика башкортостан
стерлитамак
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика башкортостан, стерлитамак, башкирская содовая компания
Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Башкортостан, Стерлитамак, Башкирская содовая компания
УФА, 9 авг – РИА Новости. Тридцать шесть человек пострадали при взрывы на заводе в Башкирии, сообщает СУСК РФ по региону в своем Telegram-канале.
"На данный момент 36 человек пострадали, 22 из них госпитализированы, точное количество устанавливается", - говорится в сообщении следователей региона.
Ранее Минздрав РФ сообщал о 27 пострадавших.
Населению Стерлитамака ничего не угрожает после взрыва, заявили на заводе
Вчера, 11:31
 
ПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика БашкортостанСтерлитамакБашкирская содовая компания
 
 
