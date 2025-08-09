https://ria.ru/20250809/vzryv-2034308979.html

Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке - РИА Новости, 09.08.2025

В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил... РИА Новости, 09.08.2025

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент."По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.

