https://ria.ru/20250809/vzryv-2034308979.html
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке - РИА Новости, 09.08.2025
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T11:01:00+03:00
2025-08-09T11:01:00+03:00
2025-08-09T11:14:00+03:00
стерлитамак
республика башкортостан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_793160a14928f2859c5b71a432efd9f9.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент."По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034307240.html
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_0331df65fcf74bf7279d835806f12588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стерлитамак, республика башкортостан, происшествия
Стерлитамак, Республика Башкортостан, Происшествия
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
Кузнецов: после взрыва на заводе в Стерлитамаке госпитализировали 27 человек