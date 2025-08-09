Рейтинг@Mail.ru
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
11:01 09.08.2025 (обновлено: 11:14 09.08.2025)
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент."По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
Минздрав уточнил данные о пострадавших при взрыве в Стерлитамаке

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке, 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии, сообщил журналистам помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов.
Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент.
"По оперативным данным, в больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них - в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", - рассказал Кузнецов.
Он добавил, что на месте происшествия работают бригады скорой помощи. Оказание медицинской помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России.
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи
