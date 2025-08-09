https://ria.ru/20250809/vzryv-2034307240.html

На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи

На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи - РИА Новости, 09.08.2025

На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи

Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T10:36:00+03:00

2025-08-09T10:36:00+03:00

2025-08-09T10:36:00+03:00

уфа

башкирская содовая компания

стерлитамак

республика башкортостан

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305803_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c2e0f6d322bf1773900017c4b8e5a268.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей, сообщил министр по здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. "На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.

https://ria.ru/20250809/vzryv-2034306601.html

уфа

стерлитамак

республика башкортостан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

уфа, башкирская содовая компания, стерлитамак, республика башкортостан, происшествия