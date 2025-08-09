Рейтинг@Mail.ru
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:36 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034307240.html
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи - РИА Новости, 09.08.2025
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи
Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей,... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:36:00+03:00
2025-08-09T10:36:00+03:00
уфа
башкирская содовая компания
стерлитамак
республика башкортостан
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305803_0:120:1280:840_1920x0_80_0_0_c2e0f6d322bf1773900017c4b8e5a268.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей, сообщил министр по здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. "На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.
https://ria.ru/20250809/vzryv-2034306601.html
уфа
стерлитамак
республика башкортостан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305803_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_5ae9e40bf9ee14a89a5199e0a72b6cff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
уфа, башкирская содовая компания, стерлитамак, республика башкортостан, происшествия
Уфа, Башкирская содовая компания, Стерлитамак, Республика Башкортостан, Происшествия
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи

Рахматуллин: на месте взрыва на заводе в Стерлитамаке работают 19 бригад скорой

© Фото : пресс-служба администрации СтерлитамакаОбстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Фото : пресс-служба администрации Стерлитамака
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей, сообщил министр по здравоохранения республики Айрат Рахматуллин.
"На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.
Обстановка на месте взрыва в Стерлитамаке - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
После взрыва на заводе в Башкирии пострадали 27 человек
Вчера, 10:35
 
УфаБашкирская содовая компанияСтерлитамакРеспублика БашкортостанПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала