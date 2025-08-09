https://ria.ru/20250809/vzryv-2034307240.html
На месте взрыва на заводе в Башкирии работают около 20 бригад скорой помощи
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Девятнадцать бригад скорой помощи работают на месте взрыва на площадке Башкирской содовой компании, из Уфы санавиацией оперативно направлены бригады врачей, сообщил министр по здравоохранения республики Айрат Рахматуллин. "На месте работают 19 бригад скорой помощи. Из Уфы санавиацией оперативно выехали бригады врачей. В их составе реаниматологи, комбустиологи и офтальмолог", - написал он в своем Telegram-канале.
