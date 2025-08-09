https://ria.ru/20250809/vzryv-2034306601.html
После взрыва на заводе в Башкирии пострадали 27 человек
УФА, 9 авг — РИА Новости. После взрыва на предприятии в Башкирии пострадали 27 человек, сообщил помощник главы Минздрава Алексей Кузнецов."В больницы госпитализированы 27 пострадавших в происшествии на заводе в Стерлитамаке. 21 из них — в отделение реанимации и интенсивной терапии. Запланировано проведение телемедицинских консультаций со специалистами федеральных медицинских центров", — заявил он.Об инциденте стало известно утром в субботу, он произошел на производственной площадке "Каустик", принадлежащей "Башкирской содовой компании". Организован контроль качества окружающей среды.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе завода, взрыв прогремел из-за разгерметизации трубопровода при подготовке к ремонту. Угрозы жизни и здоровью жителей Стерлитамака нет.По данным МЧС, в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле. Оказание помощи пострадавшим координирует Федеральный центр медицины катастроф Минздрава.Возбуждено дело о нарушении требований промышленной безопасности опасных производственных объектов.
