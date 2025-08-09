https://ria.ru/20250809/vzryv-2034306428.html

СК выясняет обстоятельства взрыва на предприятии в Стерлитамаке

СК выясняет обстоятельства взрыва на предприятии в Стерлитамаке

Следователи СК Башкирии устанавливают обстоятельства взрыва газовоздушной смеси на предприятии в башкирском Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по региону.

УФА, 9 авг - РИА Новости. Следователи СК Башкирии устанавливают обстоятельства взрыва газовоздушной смеси на предприятии в башкирском Стерлитамаке, сообщает СУСК РФ по региону. Ранее госкомитет республики по ЧС сообщал, что на производственной площадке "Каустик" АО "Башкирская содовая компания" произошёл технологический инцидент, в результате которого предварительно пострадали 15 человек. Погибших нет. На месте происшествия находятся оперативные службы, создан штаб. "Следственным отделом по городу Стерлитамак СУСК России по Республике Башкортостан организована доследственная проверка по факту несчастного случая на предприятии. По предварительным данным, 9 августа 2025 года на одном из предприятий Стерлитамака в здании произошел взрыв газовоздушной смеси без последующего горения, в результате чего 16 человек пострадали, погибших нет", - говорится в сообщении. На место происшествия выехали следователи совместно с экстренными службами. В настоящее время проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, в ходе проверки будут установлены все причины и условия, способствовавшие произошедшему, следует из релиза. Проверку организовала и прокуратура региона.

