В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек

2025-08-09T10:20:00+03:00

происшествия

стерлитамак

республика башкортостан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

башкирская содовая компания

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале."В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет", — говорится в релизе.Власти региона уточнили, что инцидент произошел в "Башкирской содовой компании", погибших нет, пострадали 15 человек. Организован контроль качества окружающей среды.В МЧС добавили, что в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле.

