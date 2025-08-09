Рейтинг@Mail.ru
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек
09:32 09.08.2025 (обновлено: 10:20 09.08.2025)
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале."В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет", — говорится в релизе.Власти региона уточнили, что инцидент произошел в "Башкирской содовой компании", погибших нет, пострадали 15 человек. Организован контроль качества окружающей среды.В МЧС добавили, что в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале.
"В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет", — говорится в релизе.
Власти региона уточнили, что инцидент произошел в "Башкирской содовой компании", погибших нет, пострадали 15 человек. Организован контроль качества окружающей среды.
В МЧС добавили, что в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле.

"Башкирская содовая компания" — крупнейший в России производитель кальцинированной и пищевой соды.

