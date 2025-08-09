https://ria.ru/20250809/vzryv-2034298390.html
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек - РИА Новости, 09.08.2025
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T09:32:00+03:00
2025-08-09T09:32:00+03:00
2025-08-09T10:20:00+03:00
происшествия
стерлитамак
республика башкортостан
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
башкирская содовая компания
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:155:1280:875_1920x0_80_0_0_793160a14928f2859c5b71a432efd9f9.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, есть пострадавшие, сообщил главк МЧС по Башкирии в Telegram-канале."В городе Стерлитамак на улице Техническая произошел хлопок газовоздушной смеси в кирпичном здании без последующего горения. По предварительным данным, в результате происшествия пострадало 16 человек, детей нет", — говорится в релизе.Власти региона уточнили, что инцидент произошел в "Башкирской содовой компании", погибших нет, пострадали 15 человек. Организован контроль качества окружающей среды.В МЧС добавили, что в ликвидации последствий участвуют 42 человека и 15 единиц техники, ситуация находится на контроле.
https://ria.ru/20250806/vzryv-2033782441.html
стерлитамак
республика башкортостан
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034305349_0:0:1277:958_1920x0_80_0_0_0331df65fcf74bf7279d835806f12588.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, стерлитамак, республика башкортостан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия, башкирская содовая компания
Происшествия, Стерлитамак, Республика Башкортостан, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия, Башкирская содовая компания
В здании в Стерлитамаке прогремел взрыв, пострадали 16 человек
В Стерлитамаке 16 человек пострадали при взрыве газа в кирпичном здании