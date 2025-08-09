https://ria.ru/20250809/vulkan-2034284973.html

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км

Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км

П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла", — предупредили в ведомстве. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Усть-Камчатска без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу в случае пеплопада. Как уточнили в МЧС, вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности. Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 метров) — продолжает проявлять повышенную активность. Мощное извержение началось 31 июля после землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Вдыхание вулканического пепла может вызвать раздражение слизистых оболочек и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Власти Усть-Камчатска организовали пункты выдачи средств индивидуальной защиты.

