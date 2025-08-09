https://ria.ru/20250809/vulkan-2034284973.html
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км
Вулкан Ключевской на Камчатке выбросил пепел на высоту 11,5 км
Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. РИА Новости, 09.08.2025
П.-КАМЧАТСКИЙ, 9 авг — РИА Новости. Ключевской вулкан на Камчатке произвел мощный пепловый выброс на высоту 11,5 километров, сообщает главное управление МЧС России по Камчатскому краю. "Пепловый шлейф распространяется в северо-восточном направлении в сторону Камчатского пролива. На его пути находится поселок Усть-Камчатск, где возможно выпадение пепла", — предупредили в ведомстве. Спасатели настоятельно рекомендуют жителям Усть-Камчатска без необходимости не покидать дома и не выходить на улицу в случае пеплопада. Как уточнили в МЧС, вулкану присвоен наивысший "красный" код авиационной опасности. Ключевской — высочайший действующий вулкан Евразии (4750 метров) — продолжает проявлять повышенную активность. Мощное извержение началось 31 июля после землетрясения магнитудой до 8,8, которое произошло на Камчатке 30 июля. Вдыхание вулканического пепла может вызвать раздражение слизистых оболочек и обострение хронических заболеваний дыхательных путей. Власти Усть-Камчатска организовали пункты выдачи средств индивидуальной защиты.
