ВСУ начали применять новую тактику обстрелов Херсонской области - РИА Новости, 09.08.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:26 09.08.2025
ВСУ начали применять новую тактику обстрелов Херсонской области
Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/1a/1886305181_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_9e63a3c9b28e1297fc2c6c9b7c9143ad.jpg
Специальная военная операция на Украине, Херсонская область , Днепр (река), Россия, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины, ШАК-12
© AP Photo / Iryna Rybakova Украинские военные
Украинские военные
© AP Photo / Iryna Rybakova
Украинские военные. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Украинские войска начали применять новую тактику обстрелов населенных пунктов левобережной части Херсонской области, заявил губернатор региона Владимир Сальдо.
"На левобережье Днепра минувшей ночью бойцы постов воздушного наблюдения 18-й армии группировки войск "Днепр" сбили 11 украинских дронов "Баба-Яга". Противник применял новую тактику: сначала артудар, затем атака дронами с боеприпасами. Но наши ребята снова доказали — никакие уловки ВСУ им не страшны", - написал Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, российские войска отразили воздушную атаку противника.
"Работали под обстрелом артиллерии, но не дрогнули — все цели уничтожены из АК-12 с тепловизорами", - подчеркнул губернатор.
Херсонская область - регион России, расположенный в нижнем течении Днепра, омывается Азовским и Черным морями. Область стала субъектом РФ по итогам референдума в сентябре 2022 года. Украинская сторона не признаёт легитимность референдума и продолжает обстреливать территорию региона. В настоящее время под контролем России находится 75% Херсонской области, а часть на правобережье Днепра, в том числе город Херсон, удерживают украинские войска.
