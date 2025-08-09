Рейтинг@Mail.ru
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
21:48 09.08.2025 (обновлено: 22:47 09.08.2025)
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель
При атаке беспилотника ВСУ на село Верхняя Криница Запорожской области погиб человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. При атаке беспилотника ВСУ на село Верхняя Криница Запорожской области погиб человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram."Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель", — написал он.Балицкий уточнил, что погибший — мужчина 1955 года рождения.Губернатор также отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, работает ПВО.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство ударов противника.
В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель

Автомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. При атаке беспилотника ВСУ на село Верхняя Криница Запорожской области погиб человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram.
"Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель", — написал он.
Балицкий уточнил, что погибший — мужчина 1955 года рождения.
Губернатор также отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, работает ПВО.
Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство ударов противника.
