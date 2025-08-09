https://ria.ru/20250809/vsu-2034371867.html

В Запорожской области при атаке дрона погиб мирный житель

При атаке беспилотника ВСУ на село Верхняя Криница Запорожской области погиб человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram. РИА Новости, 09.08.2025

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг — РИА Новости. При атаке беспилотника ВСУ на село Верхняя Криница Запорожской области погиб человек, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий в Telegram."Противник осуществил атаку БПЛА по частным домовладениям села Верхняя Криница Васильевского муниципального округа. От полученных ранений погиб местный житель", — написал он.Балицкий уточнил, что погибший — мужчина 1955 года рождения.Губернатор также отметил, что опасность повторных ударов сохраняется, работает ПВО.Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают большинство ударов противника.

