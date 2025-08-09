https://ria.ru/20250809/vsu-2034359124.html
ПВО сбила 35 беспилотников над российскими регионами
ПВО сбила 35 беспилотников над российскими регионами - РИА Новости, 09.08.2025
ПВО сбила 35 беспилотников над российскими регионами
Дежурные средства российской ПВО сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:11:00+03:00
2025-08-09T19:11:00+03:00
2025-08-09T19:19:00+03:00
россия
специальная военная операция на украине
безопасность
краснодарский край
брянская область
азовское море
министерство обороны рф (минобороны рф)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_0:196:3072:1924_1920x0_80_0_0_4f0bf63bff0fe94023f7b5113248919c.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Дежурные средства российской ПВО сбили 35 украинских беспилотников над российскими регионами, сообщили в Минобороны."Девятого августа т.г. в период с 15:30 мск до 18:00 мск дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 35 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — отметили в ведомстве.Среди них:Украинские боевики регулярно пытаются атаковать беспилотниками мирные объекты в российских регионах. Силы ПВО отражают удары противника.
https://ria.ru/20250808/bempilotniki-2034114607.html
https://ria.ru/20250809/pvo-2034318947.html
россия
краснодарский край
брянская область
азовское море
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/13/1922284030_295:0:3026:2048_1920x0_80_0_0_5b65fee475b84bc3232f74a5d83ce9a7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, безопасность, краснодарский край, брянская область, азовское море, министерство обороны рф (минобороны рф)
Россия, Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Краснодарский край, Брянская область, Азовское море, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ПВО сбила 35 беспилотников над российскими регионами
Минобороны: средства ПВО сбили 35 дронов ВСУ над регионами России