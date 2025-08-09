Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:14 09.08.2025 (обновлено: 19:08 09.08.2025)
Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили ударами ракет и планирующими авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в районах Красноармейска и Федоровки, сообщили в Минобороны."Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР", — указали в ведомстве.Министерство опубликовало кадры ударов. В ролике видно уничтожение двух объектов противника:Удары наносились по заранее разведанным целям.
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили ударами ракет и планирующими авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в районах Красноармейска и Федоровки, сообщили в Минобороны.
"Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР", — указали в ведомстве.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
Министерство опубликовало кадры ударов. В ролике видно уничтожение двух объектов противника:
  • пункта временной дислокации подразделений 63-й отдельной егерской бригады ВСУ в районе Красноармейска — его уничтожили с помощью ФАБ-3000 УМПК;
  • пункта временной дислокации подразделений 30-й отдельной механизированной бригады ВСУ в районе Федоровки в ДНР — его уничтожили легкой многоцелевой управляемой ракетой.
Удары наносились по заранее разведанным целям.
Удар "Искандера" уничтожил боевиков и технику ВСУ в Черниговской области
