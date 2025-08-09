https://ria.ru/20250809/vsu-2034346646.html
Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР
2025-08-09T17:14:00+03:00
2025-08-09T17:14:00+03:00
2025-08-09T19:08:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
безопасность
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили ударами ракет и планирующими авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в районах Красноармейска и Федоровки, сообщили в Минобороны."Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР", — указали в ведомстве.Министерство опубликовало кадры ударов. В ролике видно уничтожение двух объектов противника:Удары наносились по заранее разведанным целям.
Уничтожение пунктов временной дислокации ВСУ у Красноармейска и Федоровки в ДНР
ВС России ударами ракет и планирующих авиабомб уничтожили пункты временной дислокации ВСУ у Красноармейска и Федоровки в ДНР, сообщило Минобороны, показав кадры ударов.
