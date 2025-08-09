https://ria.ru/20250809/vsu-2034346646.html

Российские военные уничтожили два пункта временной дислокации ВСУ в ДНР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные уничтожили ударами ракет и планирующими авиабомбами пункты временной дислокации ВСУ в районах Красноармейска и Федоровки, сообщили в Минобороны."Видео объективного контроля с беспилотника подтвердило уничтожение пунктов временной дислокации соединений ВСУ в ДНР", — указали в ведомстве.Министерство опубликовало кадры ударов. В ролике видно уничтожение двух объектов противника:Удары наносились по заранее разведанным целям.

