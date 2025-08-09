https://ria.ru/20250809/vsu-2034344527.html
ВСУ не вступают в огневой контакт с ВС России в Работино, сообщил боец
ВСУ не вступают в огневой контакт с ВС России в Работино, сообщил боец
ТОКМАК (Запорожская обл.), 9 авг - РИА Новости. Украинские боевики не вступают в огневой контакт при встрече с подразделениями Вооружённых сил России на одном из участков линии боевого соприкосновения в районе населенного пункта Работино, они либо прячутся, либо покидают позиции, рассказал журналистам штурмовик 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" ВС РФ с позывным "Нохчи". "Враг боится выходить. Прячется в "укрепах" и просто слушают что происходит на улице. Пользуется актривно FPV. При контакте (с ВС РФ - ред.) уходят. Если остаются на позициях, то остаются "двухсотыми", - рассказал штурмовик.
