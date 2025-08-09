Рейтинг@Mail.ru
Бойцы "Днепра" вынудили спецназ ВСУ уйти с Запорожского направления
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
15:01 09.08.2025
Бойцы "Днепра" вынудили спецназ ВСУ уйти с Запорожского направления
Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на Запорожском направлении исключили возможность... РИА Новости, 09.08.2025
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на Запорожском направлении исключили возможность использования Киевом спецназа на одном из участков фронта, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным "Грибник". По его словам, ВСУ пришлось отказаться от применения подразделений спецназа на отдельных направлениях в Запорожской области. "Достаточно быстро такие подразделения были эвакуированы с нашего направления. Последнее применение спецподразделений в полосе нашей дивизии было в 2024 году. После этого все поняли, что мы будем всех перемалывать. На нашем направлении лесопосадки отсутствуют. Просто не существуют из-за воздействия артиллерии. Поэтому (даже) людям с большой выучкой очень сложно прятаться. Людей заряженных, с ранцами РЭБ, в тот же Mavic (дрон, используемый в том числе для разведки - ред.) видно очень далеко, поэтому очень скоро все это прекратилось", - пояснил он. Командир отметил, что бойцы различных спецназов ВСУ и нацгвардии неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем и несли большие потери. Он рассказал, как во время контрнаступления в 2023 году бойцы спецназа ВСУ попали в засаду, когда пытались разминировать пути для продвижения наступления вглубь Запорожской области. "Они тогда внаглую вышли днем. Часть работ они смогли произвести по разминированию, но их подвела наглость и иллюзорная тишина нашего фронта. Конечно, они понимали необходимость разминировать подходы к нашим позициям, поэтому и были направлены на разминирование. Никаких результатов они достичь не смогли", - пояснил "Грибник. Позже подразделение "Грибника", который тогда командовал взводом, уничтожило отряд спецназа нацгвардии Украины "Омега", известного своим участием в подавлении протестов 9 мая в Мариуполе и принимавшего участие в боях за Славянск в 2014 году.
1920
1080
true
1920
1440
true
1920
1920
true
МЕЛИТОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Действия операторов ударных БПЛА 42-й гвардейской дивизии группировки "Днепр" Вооруженных сил России на Запорожском направлении исключили возможность использования Киевом спецназа на одном из участков фронта, рассказал РИА Новости командир взвода БПЛА 42-й дивизии с позывным "Грибник".
По его словам, ВСУ пришлось отказаться от применения подразделений спецназа на отдельных направлениях в Запорожской области.
"Достаточно быстро такие подразделения были эвакуированы с нашего направления. Последнее применение спецподразделений в полосе нашей дивизии было в 2024 году. После этого все поняли, что мы будем всех перемалывать. На нашем направлении лесопосадки отсутствуют. Просто не существуют из-за воздействия артиллерии. Поэтому (даже) людям с большой выучкой очень сложно прятаться. Людей заряженных, с ранцами РЭБ, в тот же Mavic (дрон, используемый в том числе для разведки - ред.) видно очень далеко, поэтому очень скоро все это прекратилось", - пояснил он.
Командир отметил, что бойцы различных спецназов ВСУ и нацгвардии неоднократно попадали в засады под Работино и Белогорьем и несли большие потери.
Он рассказал, как во время контрнаступления в 2023 году бойцы спецназа ВСУ попали в засаду, когда пытались разминировать пути для продвижения наступления вглубь Запорожской области.
"Они тогда внаглую вышли днем. Часть работ они смогли произвести по разминированию, но их подвела наглость и иллюзорная тишина нашего фронта. Конечно, они понимали необходимость разминировать подходы к нашим позициям, поэтому и были направлены на разминирование. Никаких результатов они достичь не смогли", - пояснил "Грибник.
Позже подразделение "Грибника", который тогда командовал взводом, уничтожило отряд спецназа нацгвардии Украины "Омега", известного своим участием в подавлении протестов 9 мая в Мариуполе и принимавшего участие в боях за Славянск в 2014 году.
