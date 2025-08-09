https://ria.ru/20250809/vsu-2034329253.html
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 09.08.2025
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В поселке Борисовка Борисовского района в результате сдетонировавшего дрона ранены двое. 19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего... Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что еще один мирный житель ранен в районе хутора Церковный Белгородского района при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
Гладков сообщил о гибели мирного жителя при взрыве БПЛА в Белгородской области