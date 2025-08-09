Рейтинг@Mail.ru
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
14:29 09.08.2025 (обновлено: 14:40 09.08.2025)
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек
Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 09.08.2025
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В поселке Борисовка Борисовского района в результате сдетонировавшего дрона ранены двое. 19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего... Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что еще один мирный житель ранен в районе хутора Церковный Белгородского района при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.
происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, белгород, вячеслав гладков
Происшествия, Белгородская область, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Белгородский район, Белгород, Вячеслав Гладков
В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек

Гладков сообщил о гибели мирного жителя при взрыве БПЛА в Белгородской области

© РИА Новости / Пелагия Тихонова | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой помощи
Автомобили скорой помощи
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой помощи. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
"В поселке Борисовка Борисовского района в результате сдетонировавшего дрона ранены двое. 19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего... Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.
Губернатор добавил, что еще один мирный житель ранен в районе хутора Церковный Белгородского района при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.
Работа мобильной группы быстрого реагирования в зоне СВО
ВС России ежедневно уничтожают расчеты украинских дронов
8 августа, 21:14
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияБелгородская областьВооруженные силы УкраиныБелгородский районБелгородВячеслав Гладков
 
 
