https://ria.ru/20250809/vsu-2034329253.html

В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек

В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек - РИА Новости, 09.08.2025

В Белгородской области при взрыве дрона ВСУ погиб человек

Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T14:29:00+03:00

2025-08-09T14:29:00+03:00

2025-08-09T14:40:00+03:00

происшествия

белгородская область

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

белгородский район

белгород

вячеслав гладков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/01/2020269875_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_fb13d1a566653c3067db80866c90f371.jpg

БЕЛГОРОД, 9 авг - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены при атаках дронов ВСУ в поселке Борисовка и хуторе Церковный Белгородского района, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков."В поселке Борисовка Борисовского района в результате сдетонировавшего дрона ранены двое. 19-летнего парня доставили в Борисовскую ЦРБ. Он находился в крайне тяжелом состоянии, и врачи делали всё возможное, чтобы сохранить его жизнь. Но, несмотря на все предпринятые меры, спасти парня не удалось. Приношу самые искренние слова соболезнования и сочувствия родным погибшего... Второй пострадавший в Борисовке мужчина самостоятельно обратился в больницу. У него диагностировали осколочное ранение ноги и баротравму. Лечение продолжит амбулаторно", - написал Гладков в Telegram-канале.Губернатор добавил, что еще один мирный житель ранен в районе хутора Церковный Белгородского района при атаке FPV-дрона на грузовой автомобиль. Мужчину в тяжелом состоянии с минно-взрывной травмой и множественными осколочными ранениями доставили в городскую больницу №2 города Белгорода, уточнил глава региона.

https://ria.ru/20250808/vsu-2034244144.html

белгородская область

белгородский район

белгород

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, белгородская область, вооруженные силы украины, белгородский район, белгород, вячеслав гладков