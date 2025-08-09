https://ria.ru/20250809/vsu-2034294871.html

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы - РИА Новости, 09.08.2025

Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы

ВСУ стремительно теряют людские ресурсы, и с учетом огромных потерь и массового дезертирства они могут окончательно иссякнуть уже в 2026 году, высказал мнение в РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T09:16:00+03:00

2025-08-09T09:16:00+03:00

2025-08-09T09:16:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ларри джонсон

вооруженные силы украины

центральное разведывательное управление (цру)

верховная рада украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/0d/1952585683_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_d3951164c274df557c0730a1bb4c07d4.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ стремительно теряют людские ресурсы, и с учетом огромных потерь и массового дезертирства они могут окончательно иссякнуть уже в 2026 году, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Украинский депутат (Анна Скороход - ред.) сообщила, что дезертиров (ВСУ) уже 400 тысяч. Они не вернутся... Украина несет жуткие потери, но оттуда идет постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации. Не представляю, как они смогут выдерживать такие потери. В среднесрочной перспективе это невозможно. На мой взгляд, у них это не получится уже в следующем году при нынешнем уровне потерь", - сказал собеседник агентства. Он также предположил, что критическое исчерпание людских ресурсов ВСУ может быть заметно даже к предстоящему Новому году. По словам депутата Верховной рады Скороход, дезертирство на Украине связано как с моральной и физической усталостью, так и с деморализацией и плохими отношениями с командованием.

https://ria.ru/20250809/naemniki-2034274472.html

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, ларри джонсон, вооруженные силы украины, центральное разведывательное управление (цру), верховная рада украины