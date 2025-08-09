Рейтинг@Mail.ru
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
09:16 09.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы - РИА Новости, 09.08.2025
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы
ВСУ стремительно теряют людские ресурсы, и с учетом огромных потерь и массового дезертирства они могут окончательно иссякнуть уже в 2026 году, высказал мнение в РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ стремительно теряют людские ресурсы, и с учетом огромных потерь и массового дезертирства они могут окончательно иссякнуть уже в 2026 году, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон. "Украинский депутат (Анна Скороход - ред.) сообщила, что дезертиров (ВСУ) уже 400 тысяч. Они не вернутся... Украина несет жуткие потери, но оттуда идет постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации. Не представляю, как они смогут выдерживать такие потери. В среднесрочной перспективе это невозможно. На мой взгляд, у них это не получится уже в следующем году при нынешнем уровне потерь", - сказал собеседник агентства. Он также предположил, что критическое исчерпание людских ресурсов ВСУ может быть заметно даже к предстоящему Новому году. По словам депутата Верховной рады Скороход, дезертирство на Украине связано как с моральной и физической усталостью, так и с деморализацией и плохими отношениями с командованием.
Экс-аналитик ЦРУ рассказал, когда ВСУ могут потерять людские ресурсы

Экс-аналитик ЦРУ Джонсон предрек ВСУ истощение людских ресурсов в 2026 году

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaУкраинский военнослужащий
Украинский военнослужащий
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Украинский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. ВСУ стремительно теряют людские ресурсы, и с учетом огромных потерь и массового дезертирства они могут окончательно иссякнуть уже в 2026 году, высказал мнение в разговоре с РИА Новости бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
"Украинский депутат (Анна Скороход - ред.) сообщила, что дезертиров (ВСУ) уже 400 тысяч. Они не вернутся... Украина несет жуткие потери, но оттуда идет постоянный поток пропаганды в попытках создать видимость противоположной ситуации. Не представляю, как они смогут выдерживать такие потери. В среднесрочной перспективе это невозможно. На мой взгляд, у них это не получится уже в следующем году при нынешнем уровне потерь", - сказал собеседник агентства.
Он также предположил, что критическое исчерпание людских ресурсов ВСУ может быть заметно даже к предстоящему Новому году.
По словам депутата Верховной рады Скороход, дезертирство на Украине связано как с моральной и физической усталостью, так и с деморализацией и плохими отношениями с командованием.
