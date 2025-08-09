https://ria.ru/20250809/vsu-2034285661.html
ВСУ выводят бригаду из Синельникова для восполнения потерь
2025-08-09T07:27:00+03:00
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинское командование выводит подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады с позиций в лесу возле Синельниково на харьковском направлении для восполнения потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Большая часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства.
