https://ria.ru/20250809/vsu-2034285661.html

ВСУ выводят бригаду из Синельникова для восполнения потерь

ВСУ выводят бригаду из Синельникова для восполнения потерь - РИА Новости, 09.08.2025

ВСУ выводят бригаду из Синельникова для восполнения потерь

Украинское командование выводит подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады с позиций в лесу возле Синельниково на харьковском направлении для... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T07:27:00+03:00

2025-08-09T07:27:00+03:00

2025-08-09T07:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1f/2008335421_0:292:3075:2021_1920x0_80_0_0_436241733394ba02097bc00eec2ae9ef.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Украинское командование выводит подразделения 57-й отдельной мотострелковой бригады с позиций в лесу возле Синельниково на харьковском направлении для восполнения потерь, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. "Большая часть подразделений 57-й отдельной мотострелковой бригады выводится с позиций в лесу возле Синельниково на восполнение потерь. Оборону удерживают бригады территориальной обороны ВСУ", - сказал собеседник агентства.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, вооруженные силы украины