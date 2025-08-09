https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034341588.html
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:23:00+03:00
2025-08-09T16:23:00+03:00
2025-08-09T16:23:00+03:00
религия
россия
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание, что день планируемого саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске выпадает на праздник Успения Богородицы по новому стилю. Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения (окончания земной жизни) Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение встречают 28 августа. "Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве Вознесение) - день, посвященный мирному "упокоению" Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, - выбирайте диалог, выбирайте мир", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250723/uspenie-1891559244.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
россия
аляска
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, русская православная церковь, встреча путина и трампа — 2025, в мире
Религия, Россия, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Русская православная церковь, Встреча Путина и Трампа — 2025, В мире
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа
Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на Успение Богородицы