Рейтинг@Mail.ru
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
16:23 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034341588.html
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа
Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T16:23:00+03:00
2025-08-09T16:23:00+03:00
религия
россия
аляска
кирилл дмитриев
владимир путин
дональд трамп
российский фонд прямых инвестиций
русская православная церковь
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание, что день планируемого саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске выпадает на праздник Успения Богородицы по новому стилю. Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения (окончания земной жизни) Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение встречают 28 августа. "Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве Вознесение) - день, посвященный мирному "упокоению" Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, - выбирайте диалог, выбирайте мир", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США встретятся на Аляске 15 августа.
https://ria.ru/20250723/uspenie-1891559244.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
россия
аляска
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_d4cc419eb81251860f460bb2457f1a60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, русская православная церковь, встреча путина и трампа — 2025, в мире
Религия, Россия, Аляска, Кирилл Дмитриев, Владимир Путин, Дональд Трамп, Российский фонд прямых инвестиций, Русская православная церковь, Встреча Путина и Трампа — 2025, В мире
Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа

Дмитриев: встреча Путина и Трампа на Аляске запланирована на Успение Богородицы

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКирилл Дмитриев
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Кирилл Дмитриев. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание, что день планируемого саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске выпадает на праздник Успения Богородицы по новому стилю.
Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения (окончания земной жизни) Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение встречают 28 августа.
Икона Успение - РИА Новости, 1920, 23.07.2025
Успение Богородицы в 2025 году: история и традиции праздника
23 июля, 21:02
"Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве Вознесение) - день, посвященный мирному "упокоению" Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, - выбирайте диалог, выбирайте мир", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США встретятся на Аляске 15 августа.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
РелигияРоссияАляскаКирилл ДмитриевВладимир ПутинДональд ТрампРоссийский фонд прямых инвестицийРусская православная церковьВстреча Путина и Трампа — 2025В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала