https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034341588.html

Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа

Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025

Дмитриев обратил внимание на важную деталь во встрече Путина и Трампа

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T16:23:00+03:00

2025-08-09T16:23:00+03:00

2025-08-09T16:23:00+03:00

религия

россия

аляска

кирилл дмитриев

владимир путин

дональд трамп

российский фонд прямых инвестиций

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155536/62/1555366223_0:163:2893:1790_1920x0_80_0_0_b20a32d0de85a773a3073929e22796cd.jpg

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев обратил внимание, что день планируемого саммита президента России Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске выпадает на праздник Успения Богородицы по новому стилю. Православная церковь в Америке отмечает праздник Успения (окончания земной жизни) Пресвятой Богородицы 15 августа. В Русской православной церкви Успение встречают 28 августа. "Саммит Путина и Трампа 15 августа выпадает на Успение (в католичестве Вознесение) - день, посвященный мирному "упокоению" Марии. Православная церковь на Аляске имеет русские корни. Какой бы ни была ваша вера, этот праздник направлен на милосердие и примирение, - выбирайте диалог, выбирайте мир", - написал Дмитриев на своей странице в соцсети X. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что президенты РФ и США встретятся на Аляске 15 августа.

https://ria.ru/20250723/uspenie-1891559244.html

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html

россия

аляска

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, аляска, кирилл дмитриев, владимир путин, дональд трамп, российский фонд прямых инвестиций, русская православная церковь, встреча путина и трампа — 2025, в мире