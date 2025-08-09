Рейтинг@Mail.ru
В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности - РИА Новости, 09.08.2025
15:04 09.08.2025
В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности
Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера. Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. "Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
в мире, сша, украина, европа, дэвид лэмми, кир стармер
В мире, США, Украина, Европа, Дэвид Лэмми, Кир Стармер
В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности

Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне
Флаг Великобритании на фоне Вестминстерского дворца в Лондоне. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера.
Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа.
"Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.
Новость о месте встречи Путина и Трампа попала на первые полосы мировых СМИ
