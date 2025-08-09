https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034333125.html

В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности

В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности - РИА Новости, 09.08.2025

В Британии организуют встречу советников по нацбезопасности

Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T15:04:00+03:00

2025-08-09T15:04:00+03:00

2025-08-09T15:04:00+03:00

в мире

сша

украина

европа

дэвид лэмми

кир стармер

https://cdnn21.img.ria.ru/images/149604/72/1496047276_0:199:2935:1850_1920x0_80_0_0_2d855da40f07e6be2f62e29857c4a7bc.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Глава британского МИД Дэвид Лэмми и американский вице-президент Джей Ди Вэнс организуют в субботу встречу советников по национальной безопасности из Европы, США и Украины, сообщает офис премьер-министра Британии Кира Стармера. Портал Axios со ссылкой на источники ранее сообщил, что представители США, Украины и европейских стран планируют провести на этих выходных встречу в Великобритании в преддверии встречи лидеров России и США на Аляске 15 августа. "Премьер-министр поговорил с (Владимиром - ред.) Зеленским этим утром. Они с нетерпением ожидают встречи советников по национальной безопасности из Европы, Украины и США, которую организуют сегодня министр иностранных дел Соединенного Королевства и вице-президент США", - говорится в заявлении, опубликованном в субботу на сайте британского правительства. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что лидеры РФ и США встретятся на Аляске 15 августа. Зеленский в преддверии их встречи заявил, что не пойдет на территориальные уступки.

https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034288636.html

сша

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, европа, дэвид лэмми, кир стармер