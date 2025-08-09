Рейтинг@Mail.ru
Рогов оценил перспективы встречи Путина и Трампа
12:56 09.08.2025
Рогов оценил перспективы встречи Путина и Трампа
в мире
россия
сша
аляска
дональд трамп
владимир путин
владимир рогов
встреча путина и трампа — 2025
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может заложить основы нового, более справедливого мироустройства, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Если Трампу хватит политической воли и мудрости, то эта встреча может стать знаковой и эпохальной тем, что на ней могут быть заложены основы нового, более справедливого мироустройства, в котором навсегда будет положен конец попыткам Запада лезть во внутренние дела других стран, лишая их субъектности и суверенитета", - сказал Рогов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
в мире, россия, сша, аляска, дональд трамп, владимир путин, владимир рогов, встреча путина и трампа — 2025
В мире, Россия, США, Аляска, Дональд Трамп, Владимир Путин, Владимир Рогов, Встреча Путина и Трампа — 2025
Рогов оценил перспективы встречи Путина и Трампа

Рогов: встреча Путина и Трампа может заложить основы нового мироустройства

Владимир Путин и Дональда Трамп. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может заложить основы нового, более справедливого мироустройства, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
"Если Трампу хватит политической воли и мудрости, то эта встреча может стать знаковой и эпохальной тем, что на ней могут быть заложены основы нового, более справедливого мироустройства, в котором навсегда будет положен конец попыткам Запада лезть во внутренние дела других стран, лишая их субъектности и суверенитета", - сказал Рогов.
Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
Эксперт предположил, что может сделать Трамп после встречи с Путиным
В миреРоссияСШААляскаДональд ТрампВладимир ПутинВладимир РоговВстреча Путина и Трампа — 2025
 
 
