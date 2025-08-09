https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034321498.html
Рогов оценил перспективы встречи Путина и Трампа
Рогов оценил перспективы встречи Путина и Трампа
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг – РИА Новости. Встреча президентов России Владимира Путина и США Дональда Трампа может заложить основы нового, более справедливого мироустройства, заявил РИА Новости председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов. "Если Трампу хватит политической воли и мудрости, то эта встреча может стать знаковой и эпохальной тем, что на ней могут быть заложены основы нового, более справедливого мироустройства, в котором навсегда будет положен конец попыткам Запада лезть во внутренние дела других стран, лишая их субъектности и суверенитета", - сказал Рогов. Кремль и Белый дом ранее сообщили, что Путин и Трамп встретятся на Аляске 15 августа.
