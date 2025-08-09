Рейтинг@Mail.ru
10:46 09.08.2025 (обновлено: 21:18 09.08.2025)
"В полном смятении". Во Франции отреагировали на встречу Путина и Трампа
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новость о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выбила почву из-под ног сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х."Ястребы" (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!" — написал он.Политик также призвал французские власти прекратить финансовую и военную помощь Украине и присоединиться к усилиям по достижению мира.Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Новость о встрече президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа выбила почву из-под ног сторонников продолжения конфликта на Украине, заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо в соцсети Х.
"Ястребы" (и настоящие), поджигатели войны, неоконсерваторы и еврогегемоны сегодня утром в полном смятении!" — написал он.
Политик также призвал французские власти прекратить финансовую и военную помощь Украине и присоединиться к усилиям по достижению мира.
Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
