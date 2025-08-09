Рейтинг@Mail.ru
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
10:09 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034302991.html
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать знаковым моментом для мирного процесса на Украине, пишет The American... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T10:09:00+03:00
2025-08-09T10:09:00+03:00
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
владимир путин
дональд трамп
встреча путина и трампа — 2025
сша
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_0:218:2804:1795_1920x0_80_0_0_fcd58be69ae6428f9821bde4efee42f2.jpg
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать знаковым моментом для мирного процесса на Украине, пишет The American Conservative."Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.Издание отметило, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, в то время как военное преимущество России остается неоспоримым."Окончание боевых действий, скорее всего, станет результатом серии маленьких шагов, а не гигантского скачка. Просто встретившись, Путин и Трамп могут привлечь внимание обеих сторон к необходимости добиваться мира", — заключили авторы статьи.Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034289648.html
https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034224092.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155601/42/1556014236_48:0:2777:2047_1920x0_80_0_0_66dcfd9be4d1dbd3c1d8b9ee8b016c58.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, владимир путин, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025, сша
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, Владимир Путин, Дональд Трамп, Встреча Путина и Трампа — 2025, США
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа

AC: встреча Путина и Трампа может приблизить достижение мира на Украине

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать знаковым моментом для мирного процесса на Украине, пишет The American Conservative.
"Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
В США разоблачили коварный замысел Украины перед встречей Путина и Трампа
Вчера, 08:32
Издание отметило, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, в то время как военное преимущество России остается неоспоримым.
«
"Окончание боевых действий, скорее всего, станет результатом серии маленьких шагов, а не гигантского скачка. Просто встретившись, Путин и Трамп могут привлечь внимание обеих сторон к необходимости добиваться мира", — заключили авторы статьи.
Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Проблемы с Западом обсудят на востоке: Путин летит на Аляску
Вчера, 08:00
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаВладимир ПутинДональд ТрампВстреча Путина и Трампа — 2025США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала