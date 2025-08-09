https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034302991.html
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа - РИА Новости, 09.08.2025
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать знаковым моментом для мирного процесса на Украине, пишет The American... РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Саммит президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа может стать знаковым моментом для мирного процесса на Украине, пишет The American Conservative."Встреча Трампа и Путина может ознаменовать собой прорыв в давно зашедших в тупик усилиях по урегулированию конфликта", — говорится в публикации.Издание отметило, что ситуация для Украины на поле боя ухудшается, в то время как военное преимущество России остается неоспоримым."Окончание боевых действий, скорее всего, станет результатом серии маленьких шагов, а не гигантского скачка. Просто встретившись, Путин и Трамп могут привлечь внимание обеих сторон к необходимости добиваться мира", — заключили авторы статьи.Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.
СМИ сообщили о переломном моменте из-за встречи Путина и Трампа
