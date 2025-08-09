https://ria.ru/20250809/vstrecha-2034289648.html

В США разоблачили коварный замысел Украины перед встречей Путина и Трампа

2025-08-09T08:32:00+03:00

2025-08-09T10:54:00+03:00

специальная военная операция на украине

в мире

сша

россия

украина

европа

дональд трамп

встреча путина и трампа — 2025

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Украина и Европа будут чинить препятствия, чтобы не допустить встречи президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа, заявил бывший советник главы Пентагона Дэн Колдуэлл в соцсети Х."Несомненно, силы в Европе и на Украине, кровно заинтересованные в продолжении конфликта, будут предпринимать скоординированные усилия по срыву встречи Трампа с Путиным", — написал он.Глава Белого дома в ночь на субботу объявил, что встретится с российским лидером на Аляске 15 августа, Кремль подтвердил его слова.В среду Путин принял спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа в Кремле, беседа длилась более трех часов. Через американского представителя лидеры стран обменялись сигналами по Украине, также обсуждались перспективы развития стратегического сотрудничества Москвы и Вашингтона.

сша

россия

украина

европа

в мире, сша, россия, украина, европа, дональд трамп, встреча путина и трампа — 2025, владимир путин