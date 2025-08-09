Рейтинг@Mail.ru
На российских дорогах снизилось число ДТП - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:08 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/vsk-2034278628.html
На российских дорогах снизилось число ДТП
На российских дорогах снизилось число ДТП - РИА Новости, 09.08.2025
На российских дорогах снизилось число ДТП
Количество аварий на российских дорогах за первое полугодие текущего года снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, основная доля ДТП... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T05:08:00+03:00
2025-08-09T05:08:00+03:00
москва
краснодарский край
московская область (подмосковье)
осаго
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_0:103:3457:2048_1920x0_80_0_0_1fcdc3aa0491e9fe1fc0b7bc238f0e48.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество аварий на российских дорогах за первое полугодие текущего года снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, основная доля ДТП пришлась на Москву, Краснодарский край и Московскую область, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК. "Уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16%", - сообщили в аналитики страховой компании, по итогам анализа статистики обращений автовладельцев за страховыми выплатами в январе-июне 2025 года. "Наибольшее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Московской области", - сообщает страховщик. В частности, на Москву пришлось 7,7 от общего числа ДТП, Краснодарский край – 6,7%, на Московскую область – 5,6% аварий. В число лидеров антирейтинга также попала Новосибирская область с 3,9% от общего числа ДТП, Челябинская область, где зафиксировано 2,8% происшествий, Башкирия с долей в 2,7% и Ростовская область на которую пришлось 2,5% от общего числа дорожных аварий. Чаще всего виновниками дорожных аварий становились обладатели автомобилей ВАЗ: владельцы автомобилей Lada были участниками аварий в 17% случаев. Владельцы Toyota упоминались в 8% аварий, Hyundai - 6%, ГАЗ - 6%, Kia - 5,6%, Renault - 4,2%, Nissan - 4%. Владельцы автомобилей марки Volkswagen были участниками ДТП в 3% случаев, Chevrolet – в 2,8%, владельцы Ford участвовали в 2,5% аварий. "Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, среди лидеров по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery с 2% от общего количества дорожных аварий по ОСАГО, Haval - 1,4% и Geely, на которую пришелся только 1% ДТП. Самыми опасными водителями оказались мужчины 40-49 лет: по их вине в первом полугодии текущего года произошло около 26% аварий. В целом мужчины становились виновниками ДТП в 83% дорожных аварий, а женщины – только в 17% случаев. С начала года, по данным страховщиков, выросла доля ДТП, виновниками которых становились автомобили корпоративных автопарков – в первом полугодии 2025 года на них приходился 21% всех аварий, тогда за весь прошлый год их доля составляла 18%. "В 2025 году пик дорожный происшествий приходился на пятницу – 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам - 16% и понедельникам - 15%", – сообщили в страховой компании.
https://ria.ru/20240819/dorogi-1966954708.html
https://ria.ru/20250418/krasnodar-2011948701.html
москва
краснодарский край
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/16/1811259523_537:0:3268:2048_1920x0_80_0_0_f7779132681c89a44be634715da34c80.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, краснодарский край, московская область (подмосковье), осаго, общество
Москва, Краснодарский край, Московская область (Подмосковье), ОСАГО, Общество
На российских дорогах снизилось число ДТП

Число ДТП на российских дорогах за первое полугодие снизилось на 16 процентов

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции
Автомобиль полиции - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Количество аварий на российских дорогах за первое полугодие текущего года снизилось на 16% по сравнению с тем же периодом прошлого года, основная доля ДТП пришлась на Москву, Краснодарский край и Московскую область, рассказали РИА Новости в страховом доме ВСК.
"Уровень аварийности на российских дорогах сократился на 16%", - сообщили в аналитики страховой компании, по итогам анализа статистики обращений автовладельцев за страховыми выплатами в январе-июне 2025 года.
Знак направления поворота на дороге - РИА Новости, 1920, 19.08.2024
Названы регионы — лидеры по наименьшему числу ДТП на дорогах
19 августа 2024, 00:07
"Наибольшее число ДТП, помимо Москвы, в течение года фиксировалось в Краснодарском крае и Московской области", - сообщает страховщик. В частности, на Москву пришлось 7,7 от общего числа ДТП, Краснодарский край – 6,7%, на Московскую область – 5,6% аварий.
В число лидеров антирейтинга также попала Новосибирская область с 3,9% от общего числа ДТП, Челябинская область, где зафиксировано 2,8% происшествий, Башкирия с долей в 2,7% и Ростовская область на которую пришлось 2,5% от общего числа дорожных аварий.
Чаще всего виновниками дорожных аварий становились обладатели автомобилей ВАЗ: владельцы автомобилей Lada были участниками аварий в 17% случаев. Владельцы Toyota упоминались в 8% аварий, Hyundai - 6%, ГАЗ - 6%, Kia - 5,6%, Renault - 4,2%, Nissan - 4%. Владельцы автомобилей марки Volkswagen были участниками ДТП в 3% случаев, Chevrolet – в 2,8%, владельцы Ford участвовали в 2,5% аварий.
"Доля китайских марок в общей структуре аварийности пока невысокая, среди лидеров по числу ДТП популярные у россиян бренды Chery с 2% от общего количества дорожных аварий по ОСАГО, Haval - 1,4% и Geely, на которую пришелся только 1% ДТП.
Самыми опасными водителями оказались мужчины 40-49 лет: по их вине в первом полугодии текущего года произошло около 26% аварий. В целом мужчины становились виновниками ДТП в 83% дорожных аварий, а женщины – только в 17% случаев.
С начала года, по данным страховщиков, выросла доля ДТП, виновниками которых становились автомобили корпоративных автопарков – в первом полугодии 2025 года на них приходился 21% всех аварий, тогда за весь прошлый год их доля составляла 18%.
"В 2025 году пик дорожный происшествий приходился на пятницу – 17% ДТП по ОСАГО. Также повышенная опасность на дорогах фиксируется по четвергам - 16% и понедельникам - 15%", – сообщили в страховой компании.
Автомобиль и мотоцикл полиции - РИА Новости, 1920, 18.04.2025
Определены регионы с наибольшим количеством ДТП
18 апреля, 04:58
 
МоскваКраснодарский крайМосковская область (Подмосковье)ОСАГООбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала