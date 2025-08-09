Маньчжурская стратегическая наступательная операция (1945)

https://ria.ru/20250809/voyna-2034261895.html

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Восемьдесят лет назад началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. Ниже приводится справочная информация. Маньчжурская операция – наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии, проведенная 9 августа – 2 сентября, во время Советско-японской войны 1945 года с целью разгрома японской Квантунской армии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии), Северной Кореи, а также ликвидации военно-экономической базы Японии на Азиатском континенте. Япония многие годы вынашивала планы захвата советского Дальнего Востока. В 1941 году, после начала Великой Отечественной войны, Квантунская армия в соответствии с утвержденным японским командованием планом "Кантокуэн" развернулась на маньчжурской границе и в Корее, выжидая удобного момента для начала боевых действий против СССР в зависимости от ситуации на советско-германском фронте. Только в 1941 году японские войска нарушили сухопутную границу СССР 136 раз, в 1942 – 229 раз, в 1943 – 433 раза. Кроме того, контролируя южный Сахалин и Курильские острова, японский флот блокировал советские дальневосточные порты. За годы войны было задержано 178 советских судов, а 18 кораблей были потоплены. Наличие на дальневосточных границах Советского Союза мощной сухопутной группировки ВС Японии вынуждало Ставку Верховного Главнокомандования задействовать здесь в течение Великой Отечественной войны значительные силы и средства. В различные ее периоды они насчитывали более одного миллиона солдат и офицеров, от восьми до 16 тысяч орудий и минометов, свыше двух тысяч танков и САУ, от трех до четырех тысяч боевых самолетов и более 100 боевых кораблей основных классов. В ходе Тегеранской конференции между СССР, Великобританией и США была достигнута принципиальная договоренность о вступлении CCCР в войну с Японией сразу после разгрома Германии. Позднее, на конференции в Ялте, Советский Союз окончательно подтвердил, что выступит на стороне союзников против милитаристской Японии. В данном вопросе интересы всех стран коалиции совпадали. Великобритания и США не могли без сухопутных операций одолеть Японию, но, учитывая удаленность театра военных действий от последних, переброска значительных сил была крайне затруднительна. Также вставал вопрос о снабжении своей группировки. У Советского Союза были свои причины желать скорейшего разгрома Японии. Во-первых, поражение Японии означало ликвидацию постоянной угрозы Приморью и Дальнему Востоку. А, во-вторых, СССР стремился вернуть утраченные в ходе русско-японской войны территории, такие как южный Сахалин и острова Курильской гряды. Пятого апреля 1945 года советское правительство денонсировало советско-японский пакт о нейтралитете от 13 апреля 1941 года. В течение мая – начала августа 1945 года в районы предстоявших боевых действий были переброшены управления двух фронтов, четырех армий, 15 стрелковых, артиллерийского, танкового и механизированного корпусов; 36 стрелковых, артиллерийских и зенитных артиллерийских дивизий; 53 бригады и 2 укрепрайона; более 403 тысяч человек, 7137 орудий и минометов, 2119 танков и САУ. В связи с удаленностью театра военных действий от Москвы директивой Государственного Комитете Обороны от 30 июня было создано Главнокомандование советскими войсками на Дальнем Востоке, которое возглавил Маршал Советского Союза Александр Василевский. Для координации действий сил ВМФ и ВВС назначались адмирал флота Николай Кузнецов и главный маршал авиации Александр Новиков. Пятого августа согласно директиве Ставки ВГК на базе Приморской группы войск был развернут 1-й Дальневосточный фронт, а на базе полевого управления Дальневосточного фронта – 2-й Дальневосточный фронт. Всего в составе Забайкальского, 1-го и 2-го Дальневосточных фронтов вместе с монгольскими формированиями насчитывалось более 1,7 миллиона человек, около 30 тысяч орудий и минометов, свыше 5,2 тысячи танков и САУ, более 5 тысяч боевых самолетов (с учетом авиации Тихоокеанского флота и Амурской военной флотилии). Советский ВМФ имел на Дальнем Востоке 93 боевых корабля основных классов, в том числе два крейсера и один эсминец "Лидер". К началу августа 1945 года японские войска в Северо-Восточном Китае, Внутренней Монголии и Корее насчитывали более миллиона человек, 1215 танков, 6640 орудий и минометов, 1907 боевых самолетов и 25 военных кораблей основных классов. Наиболее сильная группировка – Квантунская армия (генерал Отодзо Ямада) – находилась в Маньчжурии и Северной Корее. Она объединяла 1-й, 3-й и 17-й фронты, 4-ю отдельную армию, 2-ю и 5-ю воздушные армии, Сунгарийскую военную флотилию – всего 31 пехотная дивизия (от 11-12 до 18-21 тысячи человек), 9 пехотных бригад (от 4,5 до 8 тысяч человек), одна бригада спецназначения (смертников), две танковые бригады. На территории Маньчжурии и Внутренней Монголии у границ с Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой было возведено 17 укрепленных районов. Общее количество долговременных сооружений в них достигало свыше 4500. Каждый укрепрайон, занимая полосу шириной 50-100 километров и до 50 километров в глубину, включал от трех до семи узлов сопротивления. Замыслом операции предусматривалось нанесение двух основных (с территории Монголии и Приморья) и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям, что обеспечивало рассечение группировки противника и разгром по частям. В ночь на 9 августа передовые батальоны и разведывательные отряды трех фронтов в крайне неблагоприятных погодных условиях без открытия огня бесшумно перешли границу и в ряде мест овладели долговременными оборонительными сооружениями врага еще до того, как японские расчеты успели занять огневые позиции. С рассветом главные силы Забайкальского и 1-го Дальневосточного фронтов перешли в наступление и пересекли государственную границу. Десятого августа в войну вступила Монгольская Народная Республика. Передовые части Забайкальского фронта уже к 11 августа подошли к западным склонам Большого Хингана, а подвижные войска главной группировки преодолели его и вышли на Центрально-Маньчжурскую равнину. Уже к исходу 14 августа войска Забайкальского фронта, пройдя расстояние от 250 до 400 километров, вышли в центральные районы Маньчжурии и продолжали продвигаться к ее столице Чанчуню и крупному промышленному центру Мукдену. За это же время войска 1-го Дальневосточного фронта преодолели труднопроходимую горно-таежную местность, прорвав сильную полосу обороны и овладев семью мощными укрепленными районами, продвинулись вглубь Маньчжурии на 120-150 километров. Войска 2-го Дальневосточного фронта вели бои на подступах к Цицикару и Цзямусы. К исходу шестых суток наступления советских войск Квантунская армия оказалась расчлененной на части. В сложившейся обстановке 14 августа правительство Японии сделало заявление о принятии условий безоговорочной капитуляции, однако приказа войскам о прекращении сопротивления не последовало. В связи с этим Ставка Верховного Главнокомандования направила маршалу Александру Василевскому директиву, в которой предписывала завершать боевые действия только на тех участках, где враг сложит оружие и сдастся в плен. В последующие дни советские войска стремительно наращивали темпы наступления. В результате войска Забайкальского фронта к исходу 19 августа вышли в районы Чифын, Чанчунь, Мукден, Кайтун и Цицикар. Войска 1-го Дальневосточного фронта также продолжали развивать наступление. Шестнадцатого августа 35-я армия вышла на железную дорогу Цзямусы - Тумынь и тем самым прочно обеспечила правый фланг главной группировки фронта, отрезав японскую 4-ю отдельную армию, отходившую перед войсками 2-го Дальневосточного фронта на юг. За девять дней боевых действий группировка Квантунской армии численностью до 300 тысяч человек, находившаяся в приграничной полосе, была разгромлена. Только убитыми японские войска потеряли около 70 тысяч человек, часть сил была окружена в приграничных укреплениях, а остальные – отходили вглубь Маньчжурии и Кореи. Начиная с 18 августа отдельные части и подразделения противника, выполняя приказ командующего Квантунской армией, начали сдаваться в плен, но на многих направлениях они продолжали оказывать ожесточенное сопротивление. В сложившейся обстановке Главнокомандующий войсками Дальнего Востока потребовал "перейти к действиям специально сформированных, быстро подвижных и хорошо оснащенных отрядов, не боясь резкого отрыва их от своих главных сил". Для захвата крупных городов Маньчжурии и Северной Кореи приказывалось использовать воздушные десанты. В период с 18 по 24 августа они были высажены в Чаньчуне, Мукдене, Харбине, Гирине, Пхеньяне, Дальнем, Порт-Артуре. После того, как к этим городам подошли передовые отряды, выделенные от армий, корпусов и дивизий, в них началось разоружение японских войск. Девятнадцатого августа из Харбина был доставлен начальник штаба Квантунской армии генерал-лейтенант Хата с группой старших и высших офицеров. Маршал Советского Союза Василевский вручил ему ультиматум, содержавший подробные условия капитуляции. Они были переданы в японские соединения и части. Несмотря на это, отдельные группы врага и гарнизоны его укрепленных районов еще длительное время не прекращали боевые действия. Только 22 августа завершилась ликвидация Гайцзяского и Хутоуского узлов сопротивления. 27 августа сдались в плен остатки Шимынцзяского узла сопротивления, и только 30 августа сложила оружие 8-тысячная группировка в районе Ходатунь. К концу августа советские войска полностью закончили разоружение и прием капитулировавших соединений и частей Квантунской армии, армии Маньчжоу-Го, формирований Внутренней Монголии князя Де Вана, Суйюаньской армейской группы и освободили весь Северо-Восточный Китай (Маньчжурию), Ляодунский полуостров, а также Северную Корею до 38-й параллели. С разгромом Квантунской армии и потерей военно-экономической базы на материке – Северо-Восточного Китая и Северной Кореи – Япония лишилась реальных сил и возможностей для продолжения войны. Второго сентября в Токийском заливе на борту американского линкора "Миссури" был подписан Акт о капитуляции Японии. Маньчжурская наступательная операция по своему размаху и результатам стала одной из крупнейших операций Второй мировой войны. Она проводилась на фронте активных боевых действий протяженностью 2,7 тысячи километров, на глубину 200-800 километров, на сложном театре военных действий с пустынно-степной, горной, лесисто-болотистой, таежной местностью, изобилующей крупными реками. В ходе Маньчжурской операции противник потерял свыше 700 тысяч человек, в том числе более 640 тысяч пленными. В качестве трофеев было захвачено 4,3 тысячи орудий и минометов (гранатометов), 686 танков. Потери советских войск составили: безвозвратные – 12 031, санитарные – 24 425 человек. Разгром Японии обеспечил безопасность СССР на Дальнем Востоке, ускорил окончание Второй мировой войны, создал благоприятные условия для победного завершения национально-освободительной войны в Китае против японских захватчиков и борьбы других народов Азиатско-Тихоокеанского региона. За мужество, героизм и высокое воинское мастерство, проявленные в ходе Маньчжурской операции, 93 человека, в том числе и маршал Александр Василевский, были удостоены звания Героя Советского Союза, 301 соединение и часть – награждены орденами, 220 соединений и частей получили почетные наименования Амурских, Мукденских, Порт-Артурских, Уссурийских, Харбинских и других. 3 сентября 1945 года Указом Президиума Верховного Совета СССР было объявлено Днем победы над Японией (отмечался до середины 1950-х годов). В Российской Федерации в 2010 год был учрежден памятный день 2 сентября – День окончания Второй мировой войны. В соответствии с поправкой к федеральному закону "О днях воинской славы и памятных датах России", принятой в 2023 году, памятный день перенесен на 3 сентября, которое объявлено Днем Победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны.

