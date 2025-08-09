"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией

Двадцать шестого августа японцы оставили архипелаг Шумшу на Курилах. К 29-30 августа было сломлено сопротивление японских частей на Сахалине и Курильских островах. В общей сложности войска противника потеряли свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными.