"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией

Советский Союз обязался вступить в войну против Японии на Ялтинской конференции в феврале 1945-го. В течение мая — начала августа на Дальний Восток была переброшена часть освободившихся на западе сил. Главным преимуществом советских войск было не численное превосходство, а богатый боевой опыт.
Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям. Операция проводилась на фронте шириной 2700 километров на сложном театре военных действий.
Части и соединения Забайкальского фронта за несколько дней разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки, вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии.
Во взаимодействии с Амурской военной флотилией войска 2-го Дальневосточного фронта форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в районах Хэйхэ и Фуцзинья, преодолели горный хребет Малый Хинган и овладели Харбином.
Воздушный десант во главе с генерал-майором Георгием Шелаховым с ходу взял аэропорт Харбина, предотвратив тем самым бактериологическую войну. На аэродроме уже под парами стояли самолеты, загруженные бомбами с сотнями килограммов бактерий бубонной чумы.
Части и соединения 1-го Дальневосточного фронта, двигались навстречу Забайкальскому из Приморья. Прорвав полосу пограничных укреплений противника, они отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск и взяли Цзилинь.
Жители Харбина (Северо-Восточный Китай) встречают советских воинов-освободителей.
Квантунская армия прекратила свое существование всего за десять дней.
На фото: советско-японские переговоры о капитуляции
Двадцать шестого августа японцы оставили архипелаг Шумшу на Курилах. К 29-30 августа было сломлено сопротивление японских частей на Сахалине и Курильских островах. В общей сложности войска противника потеряли свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными.
