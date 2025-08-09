Рейтинг@Mail.ru
"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 09.08.2025
"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией
"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией - РИА Новости, 09.08.2025
"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией
Ровно 80 лет назад, 9 августа 1945-го, началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. С целью разгрома Квантунской армии — военной группировки Императорской армии Японии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи СССР вступил в новую ожесточенную схватку. О событиях тех дней — в фотоленте РИА Новости.
80-летие победы в великой отечественной войне
харбин
япония
80-летие Победы в Великой Отечественной войне

"Разгромили за десять дней". Война Советского Союза с Японией

Ровно 80 лет назад, 9 августа 1945-го, началась Маньчжурская стратегическая наступательная операция. С целью разгрома Квантунской армии — военной группировки Императорской армии Японии, освобождения Северо-Восточного Китая (Маньчжурии) и Северной Кореи СССР вступил в новую ожесточенную схватку. О событиях тех дней — в фотоленте РИА Новости.
Советский Союз обязался вступить в войну против Японии на Ялтинской конференции в феврале 1945-го. В течение мая — начала августа на Дальний Восток была переброшена часть освободившихся на западе сил. Главным преимуществом советских войск было не численное превосходство, а богатый боевой опыт.

Колонна частей 1-го Дальневосточного фронта переходит границу Маньчжурии

Советский Союз обязался вступить в войну против Японии на Ялтинской конференции в феврале 1945-го. В течение мая — начала августа на Дальний Восток была переброшена часть освободившихся на западе сил. Главным преимуществом советских войск было не численное превосходство, а богатый боевой опыт.

Колонна частей 1-го Дальневосточного фронта переходит границу Маньчжурии

Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям. Операция проводилась на фронте шириной 2700 километров на сложном театре военных действий.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция вооружённых сил СССР

Замысел советского командования предусматривал нанесение двух основных и нескольких вспомогательных ударов по сходящимся в центре Маньчжурии направлениям. Операция проводилась на фронте шириной 2700 километров на сложном театре военных действий.

Маньчжурская стратегическая наступательная операция вооружённых сил СССР

Части и соединения Забайкальского фронта за несколько дней разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки, вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии.

Советско-японская война между Советским Союзом и Монгольской Народной Республикой, с одной стороны, и Японской империей и Маньчжоу-го, с другой, 9 августа - 3 сентября 1945 года

Части и соединения Забайкальского фронта за несколько дней разгромили калганскую, солуньскую и хайларскую группировки, вышли на подступы к важнейшим промышленным и административным центрам Маньчжурии.

Во взаимодействии с Амурской военной флотилией войска 2-го Дальневосточного фронта форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в районах Хэйхэ и Фуцзинья, преодолели горный хребет Малый Хинган и овладели Харбином.

Высадка десанта 632-го стрелкового полка с монитора Свердлов Краснознаменной Амурской флотилии у города Цзямусы на реке Сунгари

Во взаимодействии с Амурской военной флотилией войска 2-го Дальневосточного фронта форсировали реки Амур и Уссури, прорвали долговременную оборону противника в районах Хэйхэ и Фуцзинья, преодолели горный хребет Малый Хинган и овладели Харбином.

Воздушный десант во главе с генерал-майором Георгием Шелаховым с ходу взял аэропорт Харбина, предотвратив тем самым бактериологическую войну. На аэродроме уже под парами стояли самолеты, загруженные бомбами с сотнями килограммов бактерий бубонной чумы.

Маньчжурская наступательная операция Советской Армии

Воздушный десант во главе с генерал-майором Георгием Шелаховым с ходу взял аэропорт Харбина, предотвратив тем самым бактериологическую войну. На аэродроме уже под парами стояли самолеты, загруженные бомбами с сотнями килограммов бактерий бубонной чумы.

Маньчжурская наступательная операция Советской Армии

Части и соединения 1-го Дальневосточного фронта, двигались навстречу Забайкальскому из Приморья. Прорвав полосу пограничных укреплений противника, они отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск и взяли Цзилинь.

Маньчжурская наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии

Части и соединения 1-го Дальневосточного фронта, двигались навстречу Забайкальскому из Приморья. Прорвав полосу пограничных укреплений противника, они отразили в районе Муданьцзяна сильные контрудары японских войск и взяли Цзилинь.

Маньчжурская наступательная операция Советской Армии и частей Монгольской народно-революционной армии

Жители Харбина (Северо-Восточный Китай) встречают советских воинов-освободителей.

Жители города Харбина (Северо-Восточный Китай) встречают советских воинов-освободителей

Жители Харбина (Северо-Восточный Китай) встречают советских воинов-освободителей.

Квантунская армия прекратила свое существование всего за десять дней.

На фото: советско-японские переговоры о капитуляции

Советско-японская война 1945 года. Маньчжурская стратегическая наступательная операция

Квантунская армия прекратила свое существование всего за десять дней.

На фото: советско-японские переговоры о капитуляции

Двадцать шестого августа японцы оставили архипелаг Шумшу на Курилах. К 29-30 августа было сломлено сопротивление японских частей на Сахалине и Курильских островах. В общей сложности войска противника потеряли свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными.

Советско-японская война. Маньчжурская наступательная операция Советской Армии

Двадцать шестого августа японцы оставили архипелаг Шумшу на Курилах. К 29-30 августа было сломлено сопротивление японских частей на Сахалине и Курильских островах. В общей сложности войска противника потеряли свыше 700 тысяч солдат и офицеров, из них около 84 тысяч убитыми и более 640 тысяч пленными.

Советско-японская война. Маньчжурская наступательная операция Советской Армии

80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
