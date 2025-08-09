https://ria.ru/20250809/vorobev-2034333704.html

Воробьев: 24 команды участвуют в Кубке Овечкина в Подмосковье

Воробьев: 24 команды участвуют в Кубке Овечкина в Подмосковье - РИА Новости, 09.08.2025

Воробьев: 24 команды участвуют в Кубке Овечкина в Подмосковье

В этом году в Кубке Александра Овечкина, который проходит на территории Подмосковья, принимают участие 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны,... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T15:11:00+03:00

2025-08-09T15:11:00+03:00

2025-08-09T15:11:00+03:00

новости подмосковья

андрей воробьев

московская область (подмосковье)

вячеслав фетисов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/02/2014656426_0:163:3072:1891_1920x0_80_0_0_3f0aeedebceb9c78da916efe8a26dc20.jpg

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. В этом году в Кубке Александра Овечкина, который проходит на территории Подмосковья, принимают участие 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. "Кубок Александра Овечкина проходит у нас в Подмосковье уже в седьмой раз подряд! Это одно из самых масштабных детско-юношеских хоккейных мероприятий в стране", — написал Воробьев в своем телеграм-канале. Он поблагодарил всех, кто пришел поддержать спортсменов — жителей, участников СВО и их семей. "Рад видеть без преувеличения вдохновительницу турнира Татьяну Николаевну — маму нашего легендарного хоккеиста Александра Овечкина", — отметил губернатор. И добавил, что в 2018 году в Кубке принимали участие шесть команд из Подмосковья. А в 2025 году на соревнование приехали 24 команды из 13 регионов России, Минска и Астаны. За время существования турнира в нем принимали участие 70 команд — более 1,4 тысячи игроков. Матчи посмотрели на аренах 15 тысяч зрителей и более 1,5 миллиона — онлайн. "На лед вышли наши легенды: Павел Дацюк, Вячеслав Фетисов, Евгений Малкин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук и, конечно, наш герой — Александр Овечкин вместе с сыном Сережей. На льду сегодня и наши именитые футболисты — Александр Мостовой, Дмитрий Сычев, Андрей Аршавин и многие другие. Спасибо Александру за вдохновение и пример для юных спортсменов. Пусть "русская машина" всегда побеждает!" - заключил губернатор Московской области.

https://ria.ru/20250807/vorobev-2033966926.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

андрей воробьев, московская область (подмосковье), вячеслав фетисов