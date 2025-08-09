https://ria.ru/20250809/voennye-2034318570.html

09.08.2025

Российские военные освободили Яблоновку в ДНР

Российские военные освободили Яблоновку в ДНР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:

