Российские военные освободили Яблоновку в ДНР

2025-08-09T12:33:00+03:00
2025-08-09T12:33:00+03:00
2025-08-09T15:15:00+03:00
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
