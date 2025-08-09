Рейтинг@Mail.ru
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:33 09.08.2025 (обновлено: 15:15 09.08.2025)
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР - РИА Новости, 09.08.2025
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР
Российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР, сообщило Минобороны. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР, сообщило Минобороны."Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в ДНР.ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
Российские военные освободили Яблоновку в ДНР

Группировка "Центр" освободила Яблоновку в ДНР

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Российские военные взяли под контроль Яблоновку в ДНР, сообщило Минобороны.
"Подразделения группировки войск "Центр" в результате решительных действий освободили населенный пункт Яблоновка Донецкой Народной Республики", — говорится в сводке.
Бойцы нанесли удары по десяти бригадам противника в районе населенных пунктов Димитров, Красноармейск, Новоэкономическое, Красный Лиман, Чунишино, Удачное и Родинское в ДНР.
ВСУ потеряли в зоне ответственности группировки:
  • 405 военнослужащих;
  • шесть боевых бронированных машин;
  • четыре автомобиля;
  • три орудия полевой артиллерии.
