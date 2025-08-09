https://ria.ru/20250809/voennye-2034316663.html

ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки

ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки - РИА Новости, 09.08.2025

ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки

Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T12:15:00+03:00

2025-08-09T12:15:00+03:00

2025-08-09T12:15:00+03:00

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

вооруженные силы рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/0b/2028599578_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_371cb432f9e2ae7be6e790e4d9af9845.jpg

ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на Северском направлении фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На Северском направлении фронта гвардейцами 2-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск выявлено и уничтожено орудие САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, обслуживающим его стрельбу, в районе н.п. Дроновка... также сдетонировал склад (ВСУ - ред.) артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что цель была поражена комбинированным ударом, огнем артиллерии и боеприпасами, сброшенными с БПЛА. Также в результате ударов российской артиллерии произошла детонация расположенного неподалеку склада противника с артиллерийскими боеприпасами.

https://ria.ru/20250809/popytki-2034308431.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф