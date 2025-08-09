https://ria.ru/20250809/voennye-2034316663.html
ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на Северском направлении фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На Северском направлении фронта гвардейцами 2-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск выявлено и уничтожено орудие САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, обслуживающим его стрельбу, в районе н.п. Дроновка... также сдетонировал склад (ВСУ - ред.) артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что цель была поражена комбинированным ударом, огнем артиллерии и боеприпасами, сброшенными с БПЛА. Также в результате ударов российской артиллерии произошла детонация расположенного неподалеку склада противника с артиллерийскими боеприпасами.
