ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки - РИА Новости, 09.08.2025
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
12:15 09.08.2025
ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки
ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки
Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе РИА Новости, 09.08.2025
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на Северском направлении фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки. "На Северском направлении фронта гвардейцами 2-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск выявлено и уничтожено орудие САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, обслуживающим его стрельбу, в районе н.п. Дроновка... также сдетонировал склад (ВСУ - ред.) артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-центре. Отмечается, что цель была поражена комбинированным ударом, огнем артиллерии и боеприпасами, сброшенными с БПЛА. Также в результате ударов российской артиллерии произошла детонация расположенного неподалеку склада противника с артиллерийскими боеприпасами.
безопасность, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Вооруженные силы РФ
ВС России уничтожили САУ 2С1 "Гвоздика" в районе Дроновки

ВС России уничтожили арторудие и склад ВСУ под Северском

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевая подготовка артиллеристов ВС России
Боевая подготовка артиллеристов ВС России
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевая подготовка артиллеристов ВС России. Архивное фото
ЛУГАНСК, 9 авг - РИА Новости. Артиллеристы "Южной" группировки войск уничтожили самоходную артиллерийскую установку (САУ) 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом и склад ВСУ с боеприпасами в районе населенного пункта Дроновка на Северском направлении фронта, сообщили РИА Новости в пресс-центре группировки.
"На Северском направлении фронта гвардейцами 2-й артиллерийской бригады "Южной" группировки войск выявлено и уничтожено орудие САУ 2С1 "Гвоздика" вместе с расчетом, обслуживающим его стрельбу, в районе н.п. Дроновка... также сдетонировал склад (ВСУ - ред.) артиллерийских боеприпасов", - сообщили в пресс-центре.
Отмечается, что цель была поражена комбинированным ударом, огнем артиллерии и боеприпасами, сброшенными с БПЛА. Также в результате ударов российской артиллерии произошла детонация расположенного неподалеку склада противника с артиллерийскими боеприпасами.
Специальная военная операция на Украине
 
 
