Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса - РИА Новости, 09.08.2025
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса
Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с изданием Аргументы и Факты. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с изданием Аргументы и Факты.Он уточнил, что чикунгунья в переводе с китайского означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли. По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.Вирус в большинстве случаев не смертелен, но пожилым людям и беременным женщинам стоит быть осторожными, добавил вирусолог.В пресс-службе Роспотребнадзора в начале августа сообщили, что ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. В регуляторе отметили, что на территории России не зарегистрировали завозных случаев, но риск этого существует.
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса
