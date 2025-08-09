Рейтинг@Mail.ru
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса - РИА Новости, 09.08.2025
22:52 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/virus-2034375853.html
Врач рассказал о пугающем симптоме нового вируса
Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с изданием Аргументы и Факты. РИА Новости, 09.08.2025
МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с изданием Аргументы и Факты.Он уточнил, что чикунгунья в переводе с китайского означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли. По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.Вирус в большинстве случаев не смертелен, но пожилым людям и беременным женщинам стоит быть осторожными, добавил вирусолог.В пресс-службе Роспотребнадзора в начале августа сообщили, что ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. В регуляторе отметили, что на территории России не зарегистрировали завозных случаев, но риск этого существует.
Врач Зуев назвал боль в суставах основным симптомом вируса чикунгунья

МОСКВА, 9 авг — РИА Новости. Главным симптомом новой опасной лихорадки чикунгунья является сильная боль в суставах, сообщил врач-вирусолог Виктор Зуев в беседе с изданием Аргументы и Факты.
Он уточнил, что чикунгунья в переводе с китайского означает "быть согнутым", так как поражает суставы человека, и он буквально сгибается от боли. По его словам, по окончании инкубационного периода у заболевшего температура тела может подняться до 40 градусов и начинают сильно болеть суставы. Кроме того, может появиться сыпь.
Вирус в большинстве случаев не смертелен, но пожилым людям и беременным женщинам стоит быть осторожными, добавил вирусолог.
В пресс-службе Роспотребнадзора в начале августа сообщили, что ведомство держит на контроле информацию о вспышке лихорадки чикунгунья в китайской провинции Гуандун. В регуляторе отметили, что на территории России не зарегистрировали завозных случаев, но риск этого существует.
Прохожие в масках в Пекине - РИА Новости, 1920, 06.08.2025
В Китае вернули ограничения времен COVID-19 из-за опасного вируса
6 августа, 23:43
 
