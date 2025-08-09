Белорусская оппозиция создаст новое "боевое крыло"
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Созданное выехавшими за рубеж белорусскими оппозиционерами формирование "Объединенный переходный кабинет" (ОПК, признано в Белоруссии террористической организацией), как ожидается, представит на конференции в Варшаве свое новое "боевое крыло", сообщил РИА Новости источник в рядах белорусской оппозиции.
По данным источника, в рамках антибелорусских акций, запланированных на 9-10 августа, в Варшаве ожидается проведение конференции "Новая Беларусь". На закрытую часть конференции, по его словам, приглашены представители ряда зарубежных спецслужб, включая украинские СБУ и ГУР, а также польскую Службу военной разведки, Агентство разведки и других структур. Источник предоставил РИА Новости копию программы конференции. По его словам, "в ходе панели №3 "Региональная безопасность: Беларусь 2027", на которую также приглашены представители зарубежных спецслужб, будет представлена новая структура силовой составляющей "Объединенного переходного кабинета".
Как указал источник, в ОПК решили "свернуть проект так называемой спортивно-образовательной организации "Паспалітае рушэнне", которая выполняла функции "боевого крыла" беглых белорусских оппозиционеров. Причинами предстоящей реструктуризации "являются накопившиеся организационные ошибки, отсутствие устойчивой поддержки, а также необходимость соответствовать современным реалиям". "В целях повышения безопасности вводятся новые протоколы координации боевых формирований, включая использование цифровых платформ, криптосвязи и нейтральных посредников. Речь идет в том числе о "спящих ячейках" на территории Республики Беларусь. Для повышения боевых возможностей будет проведен комплекс мероприятий, в частности, переформатирование сетей влияния, действующих под прикрытием гуманитарных, дипломатических и экономических миссий на территории Польши и Литвы", - пояснил источник.