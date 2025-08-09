Рейтинг@Mail.ru
СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:46 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/ukraina-2034361382.html
СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу
СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу - РИА Новости, 09.08.2025
СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу
Экс-замглавы патрульной полиции города Измаил в Одесской области Украины Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим возлюбленным (движение ЛГБТ*... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T19:46:00+03:00
2025-08-09T19:46:00+03:00
в мире
украина
одесская область
россия
владимир зеленский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_ebe6b8ea536fd2cad44e88335ebaa428.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замглавы патрульной полиции города Измаил в Одесской области Украины Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим возлюбленным (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщило украинское издание "Страна.ua". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. "Бывший замначальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим парнем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В полиции Одесской области признали бегство Стандратюка за границу, но утверждают, что он был уволен еще до выезда, а также никогда не занимал пост замглавы патрульной полиции Измаила, а только временно исполнял его обязанности, "Страна.ua" приводит соответствующую публикацию ведомства. Со своей стороны, издание и одесские интернет-сообщества настаивают на том, что Стандратюк ранее выступал на местном телевидении в качестве замглавы патрульной полиции Измаила.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
https://ria.ru/20250703/ukraina-2026941736.html
украина
одесская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/150159/10/1501591073_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0b804c03a0faf151683af054ef02b773.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, одесская область, россия, владимир зеленский
В мире, Украина, Одесская область, Россия, Владимир Зеленский
СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу

Экс-замглавы полиции Измаила Стандратюк сбежал за границу

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкАвтомобиль полиции в Киеве
Автомобиль полиции в Киеве - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Автомобиль полиции в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замглавы патрульной полиции города Измаил в Одесской области Украины Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим возлюбленным (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщило украинское издание "Страна.ua".
На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
"Бывший замначальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим парнем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua".
В полиции Одесской области признали бегство Стандратюка за границу, но утверждают, что он был уволен еще до выезда, а также никогда не занимал пост замглавы патрульной полиции Измаила, а только временно исполнял его обязанности, "Страна.ua" приводит соответствующую публикацию ведомства. Со своей стороны, издание и одесские интернет-сообщества настаивают на том, что Стандратюк ранее выступал на местном телевидении в качестве замглавы патрульной полиции Измаила.
* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.
Флаг Украины - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Киевский суд признал брачные отношения между дипломатом и его сожителем
3 июля, 14:36
 
В миреУкраинаОдесская областьРоссияВладимир Зеленский
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала