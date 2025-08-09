https://ria.ru/20250809/ukraina-2034361382.html

СМИ: экс-замглавы полиции Одесской области сбежал за границу

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Экс-замглавы патрульной полиции города Измаил в Одесской области Украины Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим возлюбленным (движение ЛГБТ* признано экстремистским и запрещено в РФ), сообщило украинское издание "Страна.ua". На Украине с 24 февраля 2022 года введен режим военного положения, на следующий день Владимир Зеленский подписал указ о всеобщей мобилизации. Выезд с Украины мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен. "Бывший замначальника полиции Измаила Максим Стандратюк сбежал за границу вместе со своим парнем", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Страны.ua". В полиции Одесской области признали бегство Стандратюка за границу, но утверждают, что он был уволен еще до выезда, а также никогда не занимал пост замглавы патрульной полиции Измаила, а только временно исполнял его обязанности, "Страна.ua" приводит соответствующую публикацию ведомства. Со своей стороны, издание и одесские интернет-сообщества настаивают на том, что Стандратюк ранее выступал на местном телевидении в качестве замглавы патрульной полиции Измаила.* Движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено.

