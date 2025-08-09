Рейтинг@Mail.ru
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией - РИА Новости, 09.08.2025
14:48 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/ukraina-2034331868.html
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией - РИА Новости, 09.08.2025
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией
Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:48:00+03:00
2025-08-09T14:48:00+03:00
в мире
украина
россия
нидерланды
владимир зеленский
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
курская аэс-2
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0b/1977557112_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_59f59a05b3baa4d4e85477573bc4178a.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа. На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград. Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
украина
россия
нидерланды
в мире, украина, россия, нидерланды, владимир зеленский, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", курская аэс-2
В мире, Украина, Россия, Нидерланды, Владимир Зеленский, Государственная корпорация по атомной энергии "Росатом", Курская АЭС-2
Украина ввела санкции против физлиц и компаний, связанных с Россией

Киев ввел санкции против связанных с российскими энергокомпаниями физлиц и фирм

© AP Photo / Andrew MedichiniВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© AP Photo / Andrew Medichini
Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Санкции на Украине введены против 18 физических и 17 юридических лиц, связанных с госкорпорацией "Росатом" и энергетическими компаниями России, следует из опубликованного на сайте Владимира Зеленского указа.
На сайте опубликованы два указа о применении государственных санкций в отношении физических лиц и ряда компаний, занимающихся проектами в области атомной энергетики, в частности строительством АЭС и инжинирингом. Санкции традиционно включают блокирование активов на территории Украины, аннулирование лицензий, официальных визитов, запрет на передачу объектов интеллектуальной собственности, прекращение торговых соглашений, культурных обменов, научного сотрудничества, а также лишение всех украинских государственных наград.
Санкции, в частности, введены сроком на 50 лет против заместителя генерального директора АО "Концерн Росэнергоатом" Никиты Константинова, заместителя главного инженера по эксплуатации Курской АЭС-2 Эдуарда Атакищева, а также компании Uranium One Holding N.V. (Нидерланды), Rosatom Finance Ltd (Кипр), АО "Киров-Энергомаш" (РФ), "Ситуационно-кризисного центра Росатома", RAOS Project Oy (Финляндия), завода "Киров-Энергомаш".
