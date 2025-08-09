https://ria.ru/20250809/ukraina-2034329753.html

Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом

Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом - РИА Новости, 09.08.2025

Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом

Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления... РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T14:35:00+03:00

2025-08-09T14:35:00+03:00

2025-08-09T14:35:00+03:00

в мире

украина

россия

польша

михаил шеремет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет. Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз". "Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.

https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034315725.html

украина

россия

польша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, украина, россия, польша, михаил шеремет