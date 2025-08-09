https://ria.ru/20250809/ukraina-2034329753.html
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом - РИА Новости, 09.08.2025
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом
Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:35:00+03:00
2025-08-09T14:35:00+03:00
2025-08-09T14:35:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет. Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз". "Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034315725.html
украина
россия
польша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, польша, михаил шеремет
В мире, Украина, Россия, Польша, Михаил Шеремет
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом
Шеремет: Украине стоит готовиться к конфликту с настоящим врагом в лице Польши