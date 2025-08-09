Рейтинг@Mail.ru
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом - РИА Новости, 09.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:35 09.08.2025
https://ria.ru/20250809/ukraina-2034329753.html
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом - РИА Новости, 09.08.2025
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом
Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T14:35:00+03:00
2025-08-09T14:35:00+03:00
в мире
украина
россия
польша
михаил шеремет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:45:3072:1773_1920x0_80_0_0_5ed256d61a021898e185745085774a3a.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет. "Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет. Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз". "Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.
https://ria.ru/20250809/zelenskiy-2034315725.html
украина
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/11/1778602766_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e520857ea9825c212d78ba6a1a7c21f0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, польша, михаил шеремет
В мире, Украина, Россия, Польша, Михаил Шеремет
Депутат Госдумы призвал Украину готовиться к конфликту с настоящим врагом

Шеремет: Украине стоит готовиться к конфликту с настоящим врагом в лице Польши

© РИА Новости / Александр Натрускин | Перейти в медиабанкМихаил Шеремет
Михаил Шеремет - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Александр Натрускин
Перейти в медиабанк
Михаил Шеремет. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СИМФЕРОПОЛЬ, 9 авг - РИА Новости. Украине следует готовиться к новому конфликту с ее настоящим врагом в лице Польши, которая может попытаться реализовать свои амбиции на фоне ослабления киевского режима, заявил РИА Новости депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет.
"Польша долгое время сдерживала свои территориальные амбиции насчет западной части Украины, но теперь, почуяв, что режим Зеленского на издыхании, поспешит отхватить как можно больший кусок лакомого для них пирога. Зеленский долгое время обманывал украинский народ, называя Россию врагом, хотя настоящий враг Украины всегда находился не на восточных, а на западных ее границах. Украине нужно понять, что основной ее враг находится на Западе, и готовиться к новому к конфликту, чтобы не допустить интервенции", - сказал Шеремет.
Депутат допустил, что польские власти, дождавшись ослабления официального Киева, попытаются "откусить часть украинской территории, на которую давно положили глаз".
"Украинскому народу давно пора понять, что единственным гарантом суверенитета и развития Украины может быть только Россия, а нынешним ее так называемым западным партнерам она интересна как ресурсная база и буферная зона", - подытожил Шеремет.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
"Вопрос будет один". На Украине выступили с предупреждением Зеленскому
Вчера, 12:06
 
В миреУкраинаРоссияПольшаМихаил Шеремет
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала