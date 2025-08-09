https://ria.ru/20250809/ukraina-2034298924.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Воздушную тревогу объявили в семи регионах Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты министерства цифровой трансформации страны. По данным ресурса, тревога в Сумской, Полтавской, Харьковской, Кировоградской, Днепропетровской, Николаевской и Черкасской областях прозвучала практически одновременно - в 09.19 (совпадает с мск). Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года: через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стояли украинские спецслужбы. Удары наносятся, в том числе, по объектам оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.
