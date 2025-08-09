https://ria.ru/20250809/ukraina-2034281263.html

Кандидатов в телефонные мошенники проверяет СБУ, сообщили в подполье

МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники СБУ проверяют на детекторе лжи кандидатов на работу в колл-центры, где телефонные мошенники обманывают россиян, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе и получили доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "Человек сначала идёт на полиграф, задают перечень вопросов для СБУ: "Работаете ли вы на российские спецслужбы, есть ли родственники в России, выполняете ли вы задание ФСБ, получали ли вы деньги из России?" — рассказал собеседник агентства. Тестируют потенциальных кандидатов с помощью другого офиса, где они выполняют задание конкурента, инсценируя "кражу данных". "После проверки на полиграфе в течение суток говорят, куда придти на учебу. Там проверяют навыки коммуникации, уровень владения ПК. В Одессе в учётной группе одного офиса порядка 25-35 человек. Если коммуникация на уровне, через три-четыре дня уже пускают в офис, где 70-120 человек", — объяснил подпольщик. Он отметил, что учебные занятия и офис не связаны между собой и находятся в разных помещениях, иногда даже в разных районах города, поскольку организаторы очень сильно переживают за безопасность.

