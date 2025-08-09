https://ria.ru/20250809/ukraina-2034281263.html
Кандидатов в телефонные мошенники проверяет СБУ, сообщили в подполье
Кандидатов в телефонные мошенники проверяет СБУ, сообщили в подполье - РИА Новости, 09.08.2025
Кандидатов в телефонные мошенники проверяет СБУ, сообщили в подполье
Сотрудники СБУ проверяют на детекторе лжи кандидатов на работу в колл-центры, где телефонные мошенники обманывают россиян, рассказал РИА Новости представитель... РИА Новости, 09.08.2025
2025-08-09T06:09:00+03:00
2025-08-09T06:09:00+03:00
2025-08-09T06:09:00+03:00
в мире
одесса
россия
служба безопасности украины
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a96b80d80108574b746c8a480b1ca1d9.jpg
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники СБУ проверяют на детекторе лжи кандидатов на работу в колл-центры, где телефонные мошенники обманывают россиян, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave. Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе и получили доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян. "Человек сначала идёт на полиграф, задают перечень вопросов для СБУ: "Работаете ли вы на российские спецслужбы, есть ли родственники в России, выполняете ли вы задание ФСБ, получали ли вы деньги из России?" — рассказал собеседник агентства. Тестируют потенциальных кандидатов с помощью другого офиса, где они выполняют задание конкурента, инсценируя "кражу данных". "После проверки на полиграфе в течение суток говорят, куда придти на учебу. Там проверяют навыки коммуникации, уровень владения ПК. В Одессе в учётной группе одного офиса порядка 25-35 человек. Если коммуникация на уровне, через три-четыре дня уже пускают в офис, где 70-120 человек", — объяснил подпольщик. Он отметил, что учебные занятия и офис не связаны между собой и находятся в разных помещениях, иногда даже в разных районах города, поскольку организаторы очень сильно переживают за безопасность.
https://ria.ru/20250514/moshenniki-2016787170.html
https://ria.ru/20250808/moshenniki-2034058392.html
одесса
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155216/76/1552167653_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_d46007d08d8711b83c1cdc19db5d9ea0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, одесса, россия, служба безопасности украины, федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
В мире, Одесса, Россия, Служба безопасности Украины, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)
Кандидатов в телефонные мошенники проверяет СБУ, сообщили в подполье
СБУ проверяет кандидатов на работу в мошеннические колл-центры на детекторе лжи
МОСКВА, 9 авг - РИА Новости. Сотрудники СБУ проверяют на детекторе лжи кандидатов на работу в колл-центры, где телефонные мошенники обманывают россиян, рассказал РИА Новости представитель одесского подпольного движения Stop Grave.
Представители подпольного движения Stop Grave ранее внедрились в одну из организаций телефонных мошенников в Одессе
и получили доступ к внутренним документам. По данным Stop Grave, подразделение кибербезопасности СБУ
курирует украинских телефонных мошенников, которые терроризируют россиян.
"Человек сначала идёт на полиграф, задают перечень вопросов для СБУ: "Работаете ли вы на российские спецслужбы, есть ли родственники в России
, выполняете ли вы задание ФСБ
, получали ли вы деньги из России?" — рассказал собеседник агентства.
Тестируют потенциальных кандидатов с помощью другого офиса, где они выполняют задание конкурента, инсценируя "кражу данных".
"После проверки на полиграфе в течение суток говорят, куда придти на учебу. Там проверяют навыки коммуникации, уровень владения ПК. В Одессе в учётной группе одного офиса порядка 25-35 человек. Если коммуникация на уровне, через три-четыре дня уже пускают в офис, где 70-120 человек", — объяснил подпольщик.
Он отметил, что учебные занятия и офис не связаны между собой и находятся в разных помещениях, иногда даже в разных районах города, поскольку организаторы очень сильно переживают за безопасность.